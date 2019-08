Verstappen a Red Bullal is képes lesz világbajnok lenni?

A forma-1-es szezon közben derült ki, hogy Max Verstappen 2020-ig érvényes szerződésében vannak bizonyos teljesítménybeli követelmények, amelyek kapcsán idén már fel is merült a fiatal holland távozásának a lehetősége.

A pontos részletek még nem derültek ki a szerződés kapcsán, de feltételezések szerint ez konkrét helyezést jelent a nyári szünet előtt. A Red Bull a szezon elején kevésbé volt versenyképes, de Verstappen két futamgyőzelemmel harmadik az egyéni vb-tabellán.

Ám ha lenne is rá mód, hogy Verstappen idő előtt távozzon, Horner szerint emiatt nem kell aggódni.

"Teljesen nyugodt vagyok emiatt" - válaszolta a Motorsport.com kérdésére Horner Verstappen jövője kapcsán. "Max élvezi, hogy velünk versenyezhet, élvezi a fejlődést, amit produkálunk. Nem látok semmi kockázatot ebben, nekünk pedig csak továbbra is fókuszálni kell, hogy hogyan tudjuk fokozni a teljesítményt a szezon felénél."

"Már két versenyt nyertünk, és volt pár dobogós helyezésünk is" - mondta Horner, aki szerint a németországi változékony időjárás remek vadászterepet biztosított Verstappen számára. "Azt hiszem, hogy van egy veleszületett képessége irányítani az autót, és azt hiszem, hogy élvezte ezeket a körülményeket. Mindig kiváló ilyenkor, és nagyon magabiztos is ilyen helyzetekben. Képes bizonyos dolgokra, a gumikat is jól kezeli ezzel együtt, elképesztő meggyőző."

