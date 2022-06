Horner: nem a szabályok rosszak, hanem a Mercedes koncepciója

Kanadában csúcsosodott ki a 2022-es Forma-1-es szabályokkal kapcsolatos vita a csapatfőnökök között, miután az FIA szokatlan időpontban egy technikai direktívával reagált az F1-es autók delfinezésére és pattogására.

A csapatfőnökök szombati megbeszélésén Mattia Binotto és Christian Horner is azzal vádolta meg Toto Wolffot, túldramatizálja a Mercedes problémáit, hogy azzal felkeltse az FIA figyelmét, míg Wolff azzal vágott vissza, a Red Bull és a Ferrari nem veszi eléggé komolyan a pilótáik biztonságát.

Christian Horner továbbra is úgy gondolja, hogy nem a 2022-es Forma-1-es szabályokkal van probléma, hanem azzal, hogy a Mercedes rossz autót készített, amely csak minimális hasmagassággal működik jól.

„A Mercedesnek sokkal több problémája volt eddig, mint bármelyik másik csapatnak idén” – válaszolta Horner a Motorsport.com kérdésére, miszerint szerinte valóban a pilóták biztonságáról, vagy politikai játszmáról szól-e a jelenlegi vita.

„Ezért csak is kizárólag a csapat felel, ezzel a problémával nekik kell foglalkozniuk, ha az nem érint másokat. Tudom, hogy azzal érvelnek, hogy más pilóták is panaszkodnak. A mi versenyzőink sosem panaszkodtak a delfinezés miatt, azt ők is elismerték, hogy egyes helyszínek talán újraaszfaltozhatnák a pályát.”

„A problémát azonban jelenleg az jelenti számukra, hogy nagyon feszesre hangolt autóval mennek. Szerintem a koncepciójuk problémás, nem pedig a szabályrendszer.”

Hornernek az sem tetszett, hogy az FIA éppen akkor adta ki a technikai direktíváját, amikor a csapatok többsége még Bakuból utazott Montrealba, és nem érti, hogyan reagálhatott a második padlólemez-merevítő engedélyezésére ennyire gyorsan a Mercedes.

„Megvan a módja annak, ahogyan ezeket a változtatásokat be kell vezetni, és különösen szomorú volt látni azt, ahogyan a második merevítőt engedélyezték.”

„Egy ilyen elemről a mérnököknek kell döntenie, és látszólag ezt éppen azért engedélyezték, hogy egyetlen egy csapat problémáit orvosolja – azét, amely már azelőtt elkészítette a második merevítőjét, hogy az FIA közölte volna a technikai direktíváját. Mindenki vonja le erről a saját következtetését.”

Ahogyan arról a Motorsport.com is beszámolt, a csapatok technikai igazgatói hamarosan leülnek tárgyalni az idei autók problémás területeiről és a potenciális 2023-as szabályváltozásokról, de Horner szerint felesleges ennyire rohanniuk.

„A világ legokosabb mérnökei dolgoznak ebben a sportban. Kétlem, hogy jövőre is pattogásról és delfinezésről beszélnénk majd, akkor sem, ha nem nyúlunk a szabályokhoz. Ahogyan a csapatok fejlesztik a saját autóikat, szépen lassan megoldják ezeket a problémákat, a technikai szabálykönyvön pedig nem módosíthatnak csak úgy a szezon közepén.”

