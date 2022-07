Horner: ne játszadozzunk a szabályokkal, maradjanak úgy, ahogy vannak

A 2022-es szabályváltozásokkal új korszak vette kezdetét a Forma-1-ben, ami azonban egy igen csak kellemetlen mellékhatással együtt érkezett. Az ground effect technológiával kialakított aerodinamika egyik hátránya az autók pattogása, amivel a szezon eleje óta küzdenek az alakulatok, ki jobban, ki kevésbé.

Az FIA a Kanadai Nagydíj előtt vezetett be egy új technikai direktívát, amelynek értelmében hamarosan akár büntetést is kaphatnak azok az istállók, amelyeknek a megszabott határértéknél jobban pattog az autója, továbbá engedélyezték egy második merevítő elem használatát is.

A legtöbb csapatfőnöknek nem tetszik az FIA közbelépése, szerintük ugyanis a szabályváltozásokkal csak a költségeik ugranak meg, hiszen már javában zajlanak a 2023-as konstrukciók előkészületi munkái, ezzel pedig át kellene rajzolniuk a már kész terveket.

Christian Horner szerint már túlságosan sok idő telt el az idei szezonból ahhoz, hogy változásokat eszközöljenek a következő évre, hiszen ez hátrányosan érintené a tervezett költségvetést.

„A legfontosabb a stabilitás, ez a legjobb módja annak is, hogy a költségeket kordában tartsuk. Ne játszadozzunk a szabályokkal, maradjanak úgy, ahogy vannak“ - szögezte le a Red Bull csapatfőnöke.

Egyetért ezzel a véleménnyel az Alpine vezetője, Otmar Szafnauer is, aki szerint elegendő időre van szüksége a csapatoknak ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az új szabályrendszerhez és nem az év közepén kellene újabb változásokat eszközölni.

„Ha biztonsági probléma merül fel, akkor az FIA-nak kötelessége megvizsgálni és intézkedni. Ugyanakkor, még mindig amellett vagyok, hogy előbb meg kell ismernünk a jelenlegi szabályokat, és akkor mindenki előállhat a saját megoldásaival“ - vélekedett Szafnauer.

Frederic Vasseur attól tart, hogy ha új szabályokat vezetnek be a delfinezés visszaszorítása érdekében, az negatívan hat majd az Alfa Romeo és a többi csapat költségvetésére is, hiszen a fizetési sapka eleve megköti a kezüket.

„Így is csökkentett költségvetéssel dolgozunk, ebből pedig az következik, hogy az idei dolgokból át kell vinnünk néhányat a következő évre is. A jelenlegi autóra fejlesztünk, de ezek a fejlesztések működhetnek a jövő évi konstrukción is. Ha most megváltoztatjuk mondjuk a diffúzor méretét, akkor minden eddigi munka mehet a kukába“ - vélekedett Vasseur.

Egyedül a Mercedesnél támogatják az FIA közbelépését, ami nem is meglepő, hiszen az Ezüst Nyilak mindenkinél jobban szenvedtek a delfinezéstől, legalábbis a brackley-i alakulat háza tájáról érkezett a legtöbb panasz.

„A pilótáink szerint nem kényelmes és nem is biztonságos egy ennyire pattogó autót vezetni, szóval ez egy olyan probléma, amivel a Forma-1-nek mindenképpen foglalkoznia kell“ - mondta Mike Elliott, a Mercedes technikai igazgatója.

„A sportnak alkalmazkodnia kell a változásokhoz. A probléma az, hogy ezeket az autókat a talajhatás elve köré tervezték az előzések javítása érdekében. A kérdés az, meg lehet-e ebből őrizni valamennyit, miközben megszabadulunk a pattogástól?“ - tette fel a kérdést Elliott.

„A lényeg az, hogy a csapatok aerodinamikai szakembereinek le kell ülniük az FIA-val és ki kell találniuk, hogy lehet a legjobban átalakítani a szabályokat. Ugyanakkor, lehet, hogy nehéz lesz rávenni a csapatokat az együttműködésre“ - zárta a Mercedes technikai igazgatója.

