Horner megnevezte azokat a pilótákat, akiket az F1 jövőjének tart

A Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner úgy véli, hogy a Forma–1 jelenleg „remek formában" van, köszönhetően a fiatal versenyzők legújabb generációjának, akik kezdik éreztetni a hatásukat a sportágban.

A Red Bull további két szezonra szerződést kötött Max Verstappennel, Helmut Marko legutóbbi nyilatkozataiból pedig kiderült, hogy tárgyalások folynak a szerződése további meghosszabbításáról. A holland pilóta érthető módon Horner első számú választása volt, amikor az F1 új, fiatal tehetségeiről faggatták.

Arra a kérdésre, hogy mely versenyzőket tartja a következő generáció legnagyobbjainak, Horner a saját versenyzői mellett néhány más pilótát is megnevezett.

„Nos, szerintem a Forma–1 jelenleg remek formában van, mert annyi izgalmas fiatal versenyző van. Max persze még csak 24 éves, de egy egész generáció van körülötte, mint Charles Leclerc, vagy George Russell a Mercedesnél, ott van Lando Norris is, de Carlos Sainz is közéjük tartozik" - mondta Horner az indiai World Is One Newsnak.

„Sok hasonló korú versenyző van, akik ott lesznek a következő 10 évben az élmezőnyben. Szerintem ez nagyszerű a sportágnak, nagyszerű a versenynek, és izgalmas lesz látni, hogyan alakulnak a dolgok“ - tette hozzá a Red Bull csapatfőnöke.

Mivel Verstappen még egy ideig a Red Bullnál marad, Horner szerint a frissen avatott világbajnok még mindig felfelé ívelő pályán van. Arra a kérdésre, hogy mitől olyan félelmetes Verstappen, Horner kifejtette, hogy versenyzője sosem dől hátra, és mindig megpróbál javítani a helyzetén a pályán.

„Azt hiszem, ez az éhségének, az elszántságának és a természetes tehetségének köszönhető. De az a tény, hogy sosem adja fel. Ő egy harcos, soha nem hagyja ki a lehetőséget, és ez az, ami miatt egy nagyszerű versenyző. Tudod, hogy ha Max mögötted van, akkor meg fogja próbálni. Azt hiszem, ezért van ekkora rajongótábora az F1-ben, és úgy látjuk, hogy ez tovább fog növekedni."

