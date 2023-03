Horner megnevezte a 2023-as versenynaptár legizgalmasabb helyszínét

A tavalyi év egyik nagy durranása kétség kívül a Miami Nagydíj volt, ahol számos híresség tiszteletét tette. David Beckham például Charles Leclerc-rel futballozott nem sokkal verseny előtt, de az NBA koronázatlan királya, Michael Jordan is jelen volt a neves eseményen.

Egy rövid ideig úgy tűnt, hogy a nagy felhajtás a Ferrarinak kedvez, hiszen mindkét pilótájuk remek teljesítményt nyújtott a kvalifikáción, és kisajátították az első rajtsort, míg a Red Bull Max Verstappennel csupán a 3. helyet szerezte meg.

A futamon aztán fordult a kocka, és a holland megelőzte mindkét Ferrarit, ráadásul a leggyorsabb kört is ő futotta meg. Christian Horner úgy véli, hogy a nagy érdeklődés jót tesz a sportnak, de azzal is tisztában van, hogy meg kell őrizni az egyensúlyt.

„Úgy gondolom, hogy meg kell védeni a régi pályákat, mint például Monacót, Silverstone-t és Monzát. De új pályákat is be kell vonni, tavaly Miami volt az új helyszín, idén pedig Las Vegas lesz” – árulta el Horner a Sound ON podcast legújabb adásában.

„Soha nem láttam még ekkora felhajtást egy verseny körül, szerintem ez lesz idén a legnagyobb sportesemény a világon. A kereslet a verseny iránt az egekbe szökött” – folytatta a Red Bull csapatvezetője.

„Természetesen a sportág iránti kereskedelmi kereslet minden eddiginél nagyobb, hiszen 23 versenyt rendeznek a világ különböző helyszínein” – zárta le a gondolatait a szakember, aki még azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy később majd tovább bővül a versenynaptár.

Horner egy másik interjúban arról beszélt, hogy a büntetésük hatását 2024-ben érezhetik meg igazán.