Horner megerősítette: készek kívülről igazolni, ha Albont nem tartják meg

A Red Bullt korábban is sok kritika érte a pilótapolitikájukkal kapcsolatban, amelynek központi eleme Sebastian Vettel 2008-as leigazolása óta az, hogy lehetőleg a saját nevelésű fiataljaikat ültessék a Forma-1-es autóikba.

Alex Albon tavaly került fel a „nagycsapathoz,” miután Pierre Gasly messze elmaradt Max Verstappen mögött, a thai azonban idén csak 64 pontot gyűjtött a holland 147 pontjához képest.

Gasly idén remek formában versenyez az AlphaTaurinál, ugyanakkor először Helmut Marko, a csapat tanácsadója és sportigazgatója tett utalást arra, hogy a Red Bull ebben az esetben nem feltétlen saját nevelésű pilótát választ majd.

A piacon két nagyon jó opció is elérhető, a tapasztalt Nico Hülkenberg és Sergio Perez, a mexikói ráadásul nem elhanyagolható szponzori támogatással is rendelkezik, ami nem jönne rosszul az Aston Martin támogatását elveszítő alakulat számára.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alex Albon, Red Bull Racing in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool