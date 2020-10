Horner megerősítette: Gasly nem a megoldás

Christian Horner szerint nem Pierre Gasly jelenti a megoldást a Red Bull Racing autójával kapcsolatos problémára. A csapatfőnök is megerősítette, hogy a francia nem áll újabb előléptetés előtt, még ha voltak is hozzá kedves szavai ötödik helye után:

„Igen, Pierre szuper munkát végzett ma. Nagyon jól vezet az AlphaTaurinál neki biztosított környezetben. Sokkal inkább otthon érzi magát abban az autóban és talán jobban esik neki, hogy kisebb rajta a nyomás.”

„Az elvárások is kisebbek vele szemben, de a csapat céljai is teljesen mások, mint amik a Toro Rosso név alatt voltak, szóval igazából teljesen érthető, hogy miért működik a dolog az AlphaTauri és Pierre számára is.”

Annak ellenére, hogy Gasly nagyon jól teljesít az AlphaTaurinál, nem úgy tűnik, hogy van esélye visszatérni a Red Bullhoz, legalábbis Helmut Marko tegnap délutáni nyilatkozata után Horner sem erre utalt:

„Minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk, nem végeznénk rendesen a dolgunkat, ha nem néznénk mindig alaposan körbe. Vannak még elérhető pilóták nagyon komoly tapasztalattal és képességekkel, szóval nagyon furcsa szituáció lehet…”

Horner internetes sajtótájékoztatóján azért jelezte, elsődleges céljuk az, hogy Albonnak adjanak lehetpséget arra, hogy megküzdjön a helyéért: „Ne feledjük, amikor tavaly az autónkba ült, folyamatosan jobb teljesítményt nyújtott az akkori évet számítva, mint Pierre. Ha megint kicserélnénk őket, mi a garancia, hogy nem ez lesz a helyzet?”

„Szerintem egyértelmű, hogy ezt az autót jóval nehezebb vezetni, mint az AlphaTaurit. Sokkal érzékenyebb és néha frusztráló tud lenni. Max ezzel együtt tud élni, de másoknak megterhelő lehet."

"A tény az, hogy ha Alex is az AlphaTauriban lenne, kétségkívül olyan jó munkát végezne, mint Pierre. Az autónk egyik komoly tényezője, hogy nem adja magát könnyen a kanyarbejáratoknál. Ezt látni Leclercnél és Vettelnél is, de Hamiltonnál és Bottasnál is, néha ilyenek ezek az autók.”

