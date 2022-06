Horner: Max élete formájában van!

A Red Bull behúzta a Kanadai Nagydíjat is Max Verstappen révén, ugyanakkor Sergio Perez autója megállt a futam alatt. A Red Bull azonban úgy utazhat Silverstone-ba, hogy mindkét bajnokságot magabiztosan vezetik, melynek Christian Horner is nagyon örül. A bikák csapatfőnöke szerint Verstappen kiváló formában van, de megdicsérte a riválist is.

„A VSC utáni utolsó tíz körben egyáltalán nem volt kényelmes. Max egyszerűen nem tudta áttörni a DRS-t. A Ferrari ma nagyon gyors volt az egyenesekben, és a rázóköveken is tudtak támadni, és közel tudtak maradni” – kezdte az értékelést Christian Horner a futam után.

„Minden elismerésem Carlosé. Nagyon keményen hajtotta Maxet. A stratégia nem volt egyértelmű, mert az első VSC-nél a korai kiállást választottuk, mert úgy éreztük, hogy ez a legjobb stratégia. Aztán jött a következő VSC, és Carlos is kapott egy ingyenes kiállást. Ez nyilvánvalóan nagyon szépen előkészítette a verseny végét” – folytatta.

A Red Bull magabiztosan várhatja a következő futamokat, ugyanis Charles Leclerc hiába küzdött óriásit és végzett végül az ötödik helyen, Max Verstappen így is növelni tudta az előnyét a bajnokságban. A Red Bull a konstruktőrök között is az élen áll, így nincs okuk a panaszra.

„Nagyszerű érzés, hogy mindkét bajnokság élén mehetünk Silverstone-ba. Max élete formájában van, a csapat pedig remek munkát végez. Csalódást okoz, hogy Checo nincs ott fent. Azt hiszem, váltóprobléma volt (Checo esetében). Feltüzelve megyünk Silverstone-ba, és megpróbáljuk helyrehozni, ami tavaly történt” – tette hozzá.

