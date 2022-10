Horner: Mateschitz tett róla, hogy a Red Bull jövője biztonságban legyen

A Red Bull motorsportos szerepvállalása nagyrészt Mateschitz személyes szenvedélyéből indult ki, így akár felmerülhet a kérdés, hogy mi történik a halála után, ha figyelembe vesszük, hogy mennyit fektetett a különböző projektekbe.

Horner azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az osztrák üzletember megtette a megfelelő lépéseket azért, hogy a Red Bull és az AlphaTauri helyzete is biztos maradjon. A csapatvezető emellett kihangsúlyozta, hogy a Red Bull Powertrains projekt is jól mutatja, hogy Mateschitz is hosszú távban gondolkozott.

„Nem, a jövőnk biztosított” – válaszolta Horner arra a kérdésre, hogy a tulajdonos halála után szükség van-e változásokra. „Nagyon erős alapokat rakott le a jövőre nézve. A Red Bull 2026-tól motorgyártó is lesz, és ez volt a kirakós hiányzó darabja, neki pedig megvolt a víziója ahhoz, hogy lehetővé tegye mindezt.”

Még több F1 hír: Schumachert kritizálta, Magnussent dicsérte a Haas tulajdonosa

„És ugyanúgy, ahogyan a karosszériánál tettük, ugyanazt a szellemiséget, az ő szellemiségét visszük majd tovább a motorgyártó cégnél is. Ő is részese volt a víziónak, és egészen a múlt hétig kivette a részét a munkából. Nagyon támogatta a Red Bull Powertrains terveit, hogy hosszú távon is biztosított legyen az istálló jövője.”

„Az ezirányú elköteleződése, és az, amit lehetővé tett számunkra Milton Keynesben, igazán erős pozícióba helyezi a Red Bullt még sok-sok évre.”

Max Verstappen Szuzukában másodjára is világbajnok lett, a csapat pedig Austin óta 2013 után ismét konstruktőri győztesnek mondhatja magát. Megnézve a holland és az autó teljesítményét, most talán belépünk az újabb Red Bull-korszakba?

„Nem lehet ilyen jóslatokat tenni. Nagyon erős ellenfeleink vannak. Csodás évünk volt idén, minden rekordunkat megdöntöttük, legyen szó a győzelmekről, a kettős győzelmekről. És még mindig van hátra három futam. A szomszédaink azonban nem alszanak, és biztos vagyok, hogy elszántan térnek vissza jövőre” – zárta gondolatát a brit csapatvezető.

Megtörtént az Audi nagy bejelentése