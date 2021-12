Horner: Masi helyett a versenyzés isteneivel fogom tartani a kapcsolatot

A 2021-es Abu Dhabi Nagydíj 53. körében úgy tűnt, hogy Max Verstappen a frissebb gumijaival sem fogja tudni utolérni Lewis Hamiltont, akinek továbbra is több, mint 10 másodperces előnye volt a hollanddal szemben.

Nicholas Latifi balesete után azonban Verstappen óriási esélyt kapott arra, hogy megszerezze az első bajnoki címét, és miután az FIA szabadosan értelmezte a saját szabályrendszerét is, egy köre volt arra, hogy megelőzze Hamiltont – amit meg is tett a jóval frissebb lágy gumijain.

A biztonsági autós fázis vége előtt mind Christian Horner, mind Toto Wolff aktívan lobbiztak Michael Masinál, hogy nekik kedvező döntést hozzon, Ross Brawn pedig már be is lengette, hogy ezt a fajta lobbizást beszüntetik 2022-re.

Christian Horner azonban örül annak, hogy az évadzáró futam utolsó körében nekik kedvező döntés született, különösen azok után, hogy érzése szerint rengetegszer ők húzták idén a rövidebbet a kérdéses eseteknél.

„Rengeteg nekünk hátrányos döntés született idén, még a futam első szakaszában is” – utalt vissza Horner az FIA díjátadó gáláján tartott sajtótájékoztatón a futam elején látott előzési kísérletre.

„Szaúd-Arábiában is ellenünk ítéltek, és nagyon balszerencsések voltunk idén. Gondoljuk vissza Imolára. Lewis ott állt a kavicságyban, kiesett a futamgyőzelemért folytatott csatából, de a csapattársa összeütközik egy Williamsszel, és a piros zászló után még így is második lett. Aztán ott van persze Silverstone. Piros zászló, Lewis büntetést kap, de még így is megnyeri a leggyorsabb körrel a futamot.”

„Úgy érezzük, rengeteg dolog hátráltatott minket idén, de érdekes módon ezek általában kiegyenlítődnek egy egész szezon alatt. A bokszutca falán azt mondtam a verseny alatt, hogy úgy tűnik, elbuktuk ezt a bajnokságot. Lewis és a Mercedes gyorsabb volt Abu Dhabiban, ezért valami különleges közbenjárásra volt szükségünk a versenyzés isteneitől.”

„Örülök, hogy úgy tűnik, most már közvetlen elérésem van hozzájuk” – viccelődött Horner. „Amennyiben nem beszélhetünk majd Michaellel a jövőben, ezt a vonalat fogom használni.”

Horner azt is kijelentette, hogy az egész évet figyelembe véve nem lehet azt mondani, hogy Verstappen csak a szerencsés biztonsági autós döntés miatt lett világbajnok:

„Ebben a világban az embereknek rövidtávú memóriája van, sokan arra sem emlékeznek, mi történt korábban a szezon alatt. Nagyon hosszú évünk volt, és szerintem Max kétségek nélkül érdemli meg ezt a bajnoki címet. A vasárnapi események éles reakciókat váltottak ki, de ez is a sport része. Idén balszerencsések voltunk, és a biztonsági autós fázis alatt is a megfelelő stratégiai döntést kellett meghoznunk.”