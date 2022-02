Horner: lenyűgöző, hogy mindenki másképpen értelmezi a szabályokat

Hosszú évek óta a legizgalmasabb holtszezon zajlik a Forma-1-ben, hiszen az újonnan bevezetett szabályoknak köszönhetően mindenkinek teljesen új konstrukciót kellett megálmodnia és létrehoznia. Az új autók szerda reggel gurultak ki először bevetésre a barcelonai teszt első napján, s annyit már most megállapíthatunk, hogy a mérnökök igyekeztek egyedi megoldásokat alkalmazni.

„Mindig érdekes először látni az autókat, különösen ilyen radikális szabályváltozások után. Ezek a szabályok ráadásul meglehetősen szigorú kereteket szabtak nekünk, ezért lenyűgöző látni, hogy a különböző alakulatok hogyan értelmezték ezeket“ - mondta Christian Horner Barcelonában.

A Red Bull csapatfőnöke egyetért abban Toto Wolff-fal, hogy a tavalyi szezonzárón történteket kissé már túlbeszélték, szerinte is itt az ideje, hogy mindenki tovább lépjen. „Voltak nézeteltéréseink, de ezeket megbeszéltük, most már minden figyelmünk 2022-re összpontosul.“

„Azt hiszem, tavaly az elsőtől az utolsó futamig fantasztikus versenyeket láthattunk, ez pedig nagy szerepet játszott a Forma-1 népszerűségének visszaszerzésében. Reméljük, hasonlóan izgalmas év vár ránk, bár ideális esetben kevesebb izgalom sem lenne ellenemre“ - tette hozzá viccesen Horner, aki szerint többszereplős lehet az idei versenyfutás a vb-címért.

„Max és Lewis mellett más versenyzők is beszállhatnak ebbe a versenybe, hiszen mindenki tiszta lappal, vadonatúj autókkal vág neki a szezonnak. Vitathatatlanul az elmúlt 40 év legnagyobb szabályváltozása köszöntött be a Forma-be, de biztos vagyok benne, hogy a csapatok és a versenyzők közötti rivalizálás intenzitása továbbra is rendkívül fontos lesz.“

Természetesen a Red Bull főnökét is megkérdezték Lewis Hamilton szerdai nyilatkozatáról, miszerint következetesebb versenybírókra lenne szükség, ezzel kapcsolatban az osztrák úgy fogalmazott, sok problémát a bonyolult szabályozás szül, amelyek túlságosan nagy teret engednek az értelmezésnek.

„Szerintem a szurkolók számára is zavaró, hogy néhány kanyarban pályaelhagyásnak minősül a fehér vonal átlépése, néhány kanyarban viszont nem. Egyértelmű szabályokra van szükség, amelyeket könnyebb ellenőrizni. Mindannyian voltunk már elégedetlen a stewardok döntéseivel, de abban egyetértünk Totóval, hogy nem szándékos elfogultságról van szó.“

A költségplafonnal kapcsolatban Horner úgy fogalmazott, nagy mértékben meghatározza, hogy mit engedhetnek meg maguknak és mit nem, de nem gondolja úgy, hogy ez előnyt vagy hátrányt jelentene a topcsapatok számára.

