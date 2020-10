Horner: "Lehetetlen, hogy a Red Bull és az AlphaTauri külön motorokat használjon"

A múltban a két csapat alkalmanként más beszállítókat alkalmazott, legutóbb 2018-ban, amikor a Red Bull Racing a Renault, a Toro Rosso pedig a Honda erőforrásait használta. Azonban jelenlegi üzletmodelljük alapja a megosztott technológia, pl. a váltók és a hátsó felfüggesztés, ezekhez pedig szükséges a közös motor.

„Szerintem ez egy eléggé egyértelmű helyzet. A megosztott stratégiánk alapján a hajtáslánc integrálásakor lehetetlen, hogy a két csapat külön motorokat használjon. Elsősorban a szellemi tulajdonjogok körül nagyon megbonyolítaná a dolgot, úgyhogy jobb, ha ugyanazt használjuk.”- mondta Christian Horner.

Az AlphaTaurit irányító Franz Tost egyetértett abban, hogy közös szállítót kell használniuk, mivel a faenzai gárda már nem fejleszt saját váltót: „Nem akarunk mást használni, mint a Red Bull, mert folytatni akarjuk a technológiamegosztást.”

„Nem akarom, hogy az AlphaTaurinak újra magának kelljen váltót, felfüggesztést, ilyeneket terveznie. Nagyon jól együttműködünk a Red Bull Technologyval, ezt szeretnénk folytatni, ugyanazzal a motorral.”

Horner elismerte, hogy a lehetőségeik végesek, miután Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke – akik már négy csapatot látnak el motorral – tisztázta, nem fognak másokat kisegíteni: „Nem jönnek új gyártók a Forma-1-be és korábban Toto egyértelművé tette, hogy ez részükről ki van zárva.”

Mechanics on the grid with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images