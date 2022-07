Horner: lehet, hogy végre mi is lemásolunk valamit az Astonról A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint is érdekes lett az Aston Martin új hátsó szárnya, amelyet a 2022-es Magyar Nagydíj előtt raktak fel az autójukra, és ha az ő vizsgálataik után is előnyösnek tartják, le is fogják másolni.

Szerző: Köles István Ákos , Szerkesztő Az Aston Martin egy olyan sok leszorítóerőt termelő hátsó szárnnyal állt elő a 2022-es Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt, amely teljesen figyelmen kívül hagyta az FIA szándékait, és a szabályok okos interpretációjával létrehoztak egy olyan örvénygenerátor oldalfalat a hátsó szárnyon, amely felerősíti azokat a turbulens áramlatokat, amelyektől az FIA meg akart szabadulni. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint egyértelmű, hogy most kivétel nélkül mindenki meg fogja vizsgálni az Aston Martin kialakításának előnyeit, és amennyiben csak egy kicsit is előnyösnek találják azt, le is fogják másolni. Horner viszont természetesen nem bírta ki, hogy a válaszával ne szúrjon oda annak az Aston Martinnak, akik idén a Red Bull oldaldoboz-kialakításából inspirálódtak, két évvel ezelőtt pedig még Racing Pointként komoly másolási botrányba keveredtek a rózsaszín Mercedesükkel. „Jó érzés lesz végre valamit az Aston Martinról lemásolni, és nem fordítva" – szúrt oda Horner az Aston Martin mellette ülő csapatfőnökének, Mike Kracknek. Horner ezzel a stíluspontokra ment rá, ugyanis idén 1-1-nél tart másolási versenyben egymáshoz képest a két csapat: az Aston Martin innovatív dupla splitterét, amellyel hatékonyabban tudják az áramlatokat vezetni a Venturi-csatornák bejáratánál, már Imolára lemásolta a Red Bull. Szóba került az is, hogy az Aston Martin hátsó szárnya megfelel-e a „szabályok szellemiségének", amit a szezon elejei emlegetése után nem igazán ellenőrzött vasmarokkal az FIA, a csapatokfőnökök pedig elismerték, hogy nem is céljuk az Aston Martin felnyomása a szabályalkotó bizottságánál, sokkal inkább a kialakítás megértésére és átvételére fognak koncentrálni. „Valószínűleg 9 másik csapat mérnökei is ezen dolgoznak most" – tette hozzá Alan Permane, az Alpine sportigazgatója. „Nem hiszem, hogy az idei szezonra vonatkozólag bármit is csinálhatnának. Ha működni fog, mindenkinek lesz egy ilyen szárnya." A kialakítással kapcsolatban a legnagyobb aggodalomra az ad okot, hogy mérhetően ronthat majd a versenyzés minőségén, de ez, ahogyan azt megszokhattuk már, egyáltalán nem érdekli a csapatokat. „Nem nekünk, hanem az FIA-nak kell eldöntenie azt, hogy megfelelőnek találják-e ezt a szárnyat" – szögezte le Horner. „Értem, hogy miért kérdeztetek rá a szabályok szellemiségére, de minket csak az érdekel, hogy az autónk gyors és megbízható legyen" – válaszolta Permane a Motorsport.com kérdésére, miközben az Aston Martinnak pedig nincsenek problémái azzal, hogy le fogják másolni a többiek is a szárnyukat, és nem számítanak arra, hogy bárki betiltatná azt.