Horner: két autóval nőnek az esélyeink

Kibérelte magának a második sort a Red Bull a holnapi Toszkán Nagydíjra. Max Verstappen esetében nem beszélhetünk meglepetésről harmadik helye kapcsán, Alexander Albon negyedik pozíciója azonban elégedettséggel töltheti el az osztrák csapatot.

„Örülök, hogy mindkét autónk a mezőny elejébe kvalifikálta magát, különösen Alex miatt. A harmadik szektorban egész hétvégén nagyon gyorsak voltunk. Holnap az első esélyünk az első kanyarnál kínálkozik majd.” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

„Érdekes lesz holnap a gumik viselkedése, ugyanis ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal korábbról. Egy, vagy két kiállás lesz?” – tette fel a költői kérdést a brit.

„Ha Max lehetőséget lát, mindent megtesz majd, hogy megragadja azt. Nincs veszítenivalója. Minden verseny egy döntő a számára, bátran kockáztathat.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, in the pit lane during Qualifying

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images