Horner: jobban is lehetett volna csökkenteni a leszorítóerőt 2021-re

A szezon kezdete előtt a padlólemezzel kapcsolatos szabályok változtatását fogadták el, hogy csökkentsék az autók leszorítóerejét, és segítség a Pirellit, hiszen jövőre már a harmadik szezont fogják futni a 2019-re szánt gumikeverékek.

Az utóbbi időben, és a Silverstone-ban látott gumigondok miatt néhány kisebb változtatást eszközöltek még a 21-es aerodinamikai szabályokban, melynek köszönhetően olyan tíz százalékkal fog csökkenni jövőre a leszorítóerő mértéke.

Horner elmondása szerint lehetett volna nagyobb is a csökkentés, mivel a csapatok idővel úgyis vissza fogják nyerni az elvesztett leszorítóerőt a fejlesztések révén, bár azt is elismerte, hogy pénzügyi hozadéka is van a változtatásoknak.

„Szerintem ez kissé trükkös kérdés” – mondta Horner az Autosportnak. „A csapatok vissza fogják szerezni az összes elveszített leszorítóerőt. Talán többet is lehetett volna tenni, mert a fejlődés mértéke az F1-ben olyan mértékű, hogy ha gondok vannak a gumikra nehezedő terhelést illetően, akkor talán jobban meg kellett volna vizsgálni a dolgokat.”

„Persze amikor valamin változtatni kell, akkor az költségekkel is jár, mivel amit megváltoztatsz, az különbséget teremt, ezért meg kell találni az egyensúlyt.” Az AlphaTauri csapatvezetője, Franz Tost is úgy hiszi, hogy vissza fogják nyerni az elvesztett leszorítóerőt 2021-ben.

„Még csak most tanulmányozzuk az új szabályokat, de természetesen sokat fogunk bukni emiatt. Az F1-ben tapasztalható fejlesztési sebességgel viszont nem lepődnék meg, ha a jövő év kezdetén vagy kicsivel később már ugyanazon a szinten lennénk, mint most.”

Frederic Vasseur, az Alfa Romeo első embere azonban egyáltalán nem tartja jelentéktelennek a csökkentéseket. „Biztosan nagy hatása lesz majd a leszorítóerőre. Nem akarok a pontos értékekről beszélni, de komoly hatása lesz, és valószínűleg a gumik miatt is szükség van rá. Szerintem ez volt a megfelelő döntés az FIA részéről” – véli a francia szakember.

Az tény, hogy a Pirelli gumijainak nagy szerepe volt ebben a változtatásban, hiszen jövőre már a harmadik évüket fogják futni a jelenlegi keverékek. A silverstone-i gumigondok után többen is azon a véleményen voltak, hogy a Mercedesnek azért is lehettek problémái, mert túl nagy a leszorítóerejük, és ez hatalmas terhelést ró az abroncsokra.

Emiatt fontosak voltak ezek a változtatások, hiszen ezek nélkül akár több pályán is láthatnánk hasonló defekteket és egyéb nehézségeket.

