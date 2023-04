Horner: helyes döntést hozott az FIA a piros zászlókkal

Max Verstappen a 2023-as Ausztrál Nagydíj eredeti rajtjánál elvesztette a vezetést a két Mercedesszel szemben, majd a második rajta sem volt túl jó Alex Albon balesete után.

A Red Bull emiatt jogosan tarthatott volna attól, hogy az utolsó kanyar elfékezésével is 8 másodperces előnyt kiépítő holland ilyen furcsa körülmények között fogja elveszíteni a futamgyőzelmet.

Christian Horner szerint azonban, ha elkövetkeztetünk a verseny végeredményétől, akkor az FIA helyes és konzisztens döntést hozott, mivel volt lehetőségük volt még újraindítani a futamot.

„Mindenki tisztában volt azzal, hogy nagyon frusztráló lesz, ha a verseny vége előtt három körrel piros zászlóval megszakítják a futamot” – nyilatkozta Horner a piros zászló körülményeiről. „Az élről csak veszíthetünk ezzel.”

„Ugyanakkor érhető, hogy az F1 versenyzéssel, nem pedig a biztonsági autó mögötti körözgetéssel akarja befejezni a versenyeit. Már velünk, a csapatokkal is egyeztettek erről, és nekünk is az volt a véleményünk, hogy ha van rá idő, akkor állítsuk meg a versenyt, takarítsunk fel. Itt is ez volt a helyes döntés ahelyett, hogy három unalmas kört teljesített volna a mezőny a biztonsági autó mögött.”

„A probléma persze az, hogy ha valaki nagy előnnyel vezette a versenyt, akkor azt érezheti, hogy a jó munkája helyett a szerencse fog dönteni a végeredményről.”