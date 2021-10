Horner: ha nincs az az eső, akkor Perezé lehetett volna a pole-pozíció

A Red Bull remekül kapta össze magát a kínosan rossz első szabadedzésük után, és a beállításaik finomításával képesek voltak az időmérőn legyőzni a Mercedest és Lewis Hamiltont, aki maga sem igazán értette, mitől esett vissza a teljesítményük az időmérő előrehaladtával.

Az energiaitalosok ráadásul ezúttal mindkét autójukkal ott tudtak lenni a pole-pozícióért folytatott csatában, erre idén nem volt sokszor példa, mivel Sergio Pereznek jobban meggyűlt a baja az egykörös tempóval, mint a hosszabb etapokkal.

„Checo fantasztikus eddig ezen a hétvégén” – nyilatkozta a boldog Christian Horner a Sky-nak az időmérőt követően. „Az első szabadedzéstől kezdve elégedett volt az autójával. Azt hittem, hogy megszerzi majd az első pole-pozícióját, de aztán jött az a kis eső az időmérő végén…”

„A mi autóink voltak kint utoljára a pályán, ami miatt talán veszítettünk is egy kicsit, de Max így is hozta azt a köridőt. Tudjuk, hogy Checo eddig szenvedett az időmérőkön, de most idén először mi megyünk majd két autóval 1 ellen” – mondta a brit csapatfőnök, aki azt is elismerte, hogy a pontversenyt figyelembe véve Perez elsődleges feladata Verstappen támogatása lesz a holnapi versenyen.

Horner szerint a pénteki formájukhoz képest látott jelentős javulásuk annak volt köszönhető, hogy jobban megértették az autójukat:

„A beállítás, amivel kezdtük a hétvégét, nem sikerült tökéletesre, de folyamatosan állítottunk az autón, amivel jobb is lett a tapadása. Jobban kezeli az autó a bukkanókat, így pedig a pilótáink magabiztossága is csak nőtt és nőtt. Egy ponton még az is felmerült, hogy a közepes gumik jobbak lehetnek a Q3-ban.”

Az időmérő előtt még egy váratlan problémát kellett megoldania a Red Bullnak: Verstappen autójának hátsó szárnyán egy szokatlan repedést találtak, amit szerinte a huplis aszfalt okozhatott. Azért, hogy a probléma ne ismétlődhessen meg az időmérőn és a versenyen, az FIA engedélyét kérve rögtönzött módon megerősítették a hátsó szárnyaikat.

„Mindig közbe jön valami” – legyintett a problémára Horner. „Nem tudom, hogy Max eltalált-e valamit, mert a másik autón, a többi szárnnyal nem volt semmilyen probléma, de engedélyt kaptunk arra, hogy kicsit megerősítsük azokat a hétvégére.”