Horner: ha lenne egy brit pilótánk, nem mi lennénk a rosszfiúk

Christian Horner lassan 20 éve vezeti a száguldó cirkuszban a Red Bull Forma-1-es csapatát, és ha a 2023-as szezon így folytatódik, úton lesz a csapattal szerzett hetedik világbajnoki címe felé.

Mióta Horner a Forma-1-ben van, állandó ellenfele volt Lewis Hamilton, aki előbb a McLaren, majd a Mercedes pilótájaként harcolt Horner versenyzői ellen – 2014 és 2020 között óriási sikerrel.

Bár a Red Bull gyára is Nagy-Britanniában van, a csapat még mindig osztrák licenccel versenyez, és David Coulthard visszavonulása óta nem is volt brit pilótájuk. Horner elismerte, hogy ő is érzi, hogy a Red Bull szellemiségével sosem tudott azonosulni a brit közönség, és teljesen más szerepben skatulyázták be őket.

„Ez valószínűleg máshogyan lenne, ha nekünk is lenne egy brit pilótánk, mint egy bizonyos rivális csapatnak Brackley-ben” – nyilatkozta Horner az inews-nak. „Túlságosan könnyű ránk húzni emiatt a rosszfiú szerepet.”

Ez a téma az Autosport évindító podcastjében is szóba került Karun Chandhokkal. A Sky Sports szakkommentátora „bizarrnak” nevezte a jelenséget, de két okot is adott rá.

„Szerintem még mindig igaz a régi mondás, hogy a Ferrarit leszámítva a szurkolók sokkal könnyebben azonosulnak a pilótákkal, mint a csapatokkal, ezért is érezhették sokan azt (2021-ben), hogy az egész Red Bull fordult az ország pilótája, Lewis Hamilton ellen.”

Chandhok hozzátette, hogy a Red Bull hiába nem tehetett arról, hogy ők profitáltak Michael Masi egykori versenyigazgató döntéséből, az egész év során felgyülemlett feszültséget hatékonyabban is elvezethették volna.

„Elég lett volna, ha annyit mondanak, hogy gratulálunk, Lewis, szép küzdelem volt, kár, hogy így lett vége a csatának. Szerintem ennyivel és egy pár jobban megválasztott szóval elkerülhették volna azt a negativitást, amelyet kaptak az ezt követő időszakban.”