Horner: „Ha itt le tudjuk győzni a Mercedest, akkor mindenhol megverhetjük őket”

Bizonyos szempontból nehéz lenne váratlannak nevezni a Red Bull pole-ját Franciaországban, hiszen a szezon során remekül mentek az időmérőkön, ugyanakkor előzetesen Le Castellet inkább tűnt a Mercedes felségterületének, főleg ha a korábbi éveket nézzük.

Max Verstappen azonban legyőzött mindenkit, így vasárnap ő várhatja a legjobb helyről a piros lámpák kialvását. Főnöke, Christian Horner természetesen boldogan nyilatkozott az eredmény tudatában.

„Fantasztikus. Ez az első pole-unk Franciaországban. Max csodás teljesítményt nyújtott, igazából a hétvége során minden nekifutásnál gyors tudott lenni. A csapat edzésről edzésre javított az autón, és az, hogy Checo is elöl végzett, jól mutatja, hogy mire vagyunk képesek.”

A Red Bull annak is köszönheti sikerét, hogy ők kisebb leszorítóerővel mentek, mint a Mercedesek, de a nagyobb egyenesbeli tempó ellenére tartani tudták magukat a kanyargósabb részeken is, ez pedig autójuk erősségeit dicséri.

„Leszedtünk egy kis leszorítóerőt az autóról, emiatt pedig gyorsabban megyünk a második szektorban, mert kisebb a légellenállás. A harmadik szakaszon pedig ennek ellenére is jó részidőket tudunk futni, így pedig a kör egésze is versenyképes marad. Remélhetőleg a futamon is hasonló lesz a helyzet.”

Horner kifejtette, hogy az itteni részsikerük is komoly magabiztosságot ad nekik, hiszen korábban ez a helyszín a Mercedes pályája volt. „Ha itt le tudjuk győzni a Mercedest, akkor mindenhol megverhetjük őket. Szóval sok forog kockán, viszont mindenki remekül végzi a munkáját.”

„Fenomenális, hogy ilyen nyomás alá tudjuk helyezni őket, és mindenkit elismerés illet az istállónknál.” Hogy a verseny után is hasonló véleményeket hallhatunk-e, az még kérdéses, de szoros küzdelemre van kilátás az élcsapatok négy autója között.

