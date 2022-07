Horner: ha azt hitték, Ausztriában gond volt a pályahatárokkal, várják meg Paul Ricard-t

A múlt heti Osztrák Nagydíjon összesen 43 pályaszélesítés történt a futam során, miközben az időmérőn is számos köridőt vettek el a versenyzőktől, köztük például Sergio Perezét is, aki a Q3-ban futott köreit vesztette el, és a negyedik pozíció helyett csak a 13.-ról indulhatott a szombati sprinten.

A hétvégét követően a mezőny legtöbb tagja elég rossz véleménnyel volt a pályahatárok szabályozásáról, és némileg kritizálták is az FIA munkáját. Max Verstappen például „viccnek” nevezte az egészet.

A holland így fogalmazott: „Nem hinném, hogy erre szükség van, amikor egy milliméterrel átlépsz a vonalon. Akkor csak tegyenek oda falat vagy hozzák vissza a kavicságyat. Ez nem néz ki jól a sport szempontjából.”

Horner pedig úgy véli, a soron következő viadalon még komolyabb problémát láthatunk majd ebből. Le Castellet nem a legnépszerűbb helyszín ugyanis a naptárban, mivel az egész lényegében egy nagy aszfalttenger a tesztpálya jellege miatt.

Szerinte azért is fog nagyobb gondot okozni a pályaszélesítés, mert a francia pályán még több köridőt lehet nyerni, ha valaki minimális letér, ez pedig azt jelenti, hogy a versenybírákra egy újabb zsúfolt hétvége várhat.

„A gond itt az, hogy a pálya természete invitálja a pilótákat, hogy használják ki a határokat. És nyilván rengeteg pilóta volt, aki már most is megszegte a szabályokat. A Ricard-on még komolyabb probléma lesz ebből, mert ott valóban köridőt lehet vele nyerni. Ráadásul tele van aszfalttal az egész, tehát még invitál is arra, hogy letérj.”

A Haas versenyzője, Mick Schumacher is hasonló véleményen van. „Erről muszáj lesz beszélni, hogy lássuk, tudunk-e rajta javítani a következő viadal előtt, mert szerintem Paul Ricard különösen komoly aggodalom ebből a szempontból.”

„Kicsit bután néz ki, ha egy centiméteres letérésért kapsz egy öt másodperces büntetést, miközben a legtöbb ilyen alkalommal nem is nyersz vele köridőt, ami még rosszabbá teszi a helyzetet.”

