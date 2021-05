A Charles Leclerc által okozott piros zászló miatt elúszott annak a lehetősége, hogy Verstappen idén másodszor szerezzen első rajtkockát. A holland, akinek így meg kellett elégednie a második pozícióval, közvetlenül a hibázó ferraris mellől várhatja majd a rajtot.

Úgy tűnt, hogy akár le is győzheti Leclerc-t, de ettől függetlenül azért így is volt pozitívum a szombat délutánjában. Verstappennek a bajnokságot is néznie kell, nem csak az egyes futamokat. Ezért is tud mosolyogni valamennyire Christian Horner, hiszen Lewis Hamilton csak hetedik lett.

„Természetesen egyből csalódottak voltunk az utolsó kör elmaradása miatt, mert tudjuk, hogy milyen fontos itt a rajthelyezés. Ez tehát frusztráló. A pohár azért mégis félig teli van és nem félig üres. Az extra autók köztünk és Lewis között egy pozitív dolog.”

Horner azért kiemelte, hogy Verstappennek vélhetően sikerült volna jobb időt futnia Leclerc-nél. „Az ilyesmi elő szokott fordulni. Maxot elég rossz helyen érte a piros zászló. Az adatok alapján két és fél tizeddel volt gyorsabb, amikor el kellett vennie, ezért is volt annyira frusztráló.”

A másik Red Bull azonban továbbra sem találja a helyét. Perez csak a kilencedik lett. „Sergio majd megtalálja a helyét, efelől kétségem sincs. Sok versenyzőnél láttuk idén, akik csapatot váltottak, hogy nem találják olyan könnyen a helyüket.”

„Ott van Daniel, tudjuk, hogy milyen jó pilóta, de jelenleg neki sem mennek olyan jól a dolgai a McLarennél” – zárta nyilatkozatát a bikások csapatvezetője.

