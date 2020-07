Horner: "Gőzöm sincs, Lewisnak miért kellett odaszúrni a kerekét"

A Red Bull Racing a 2020-as szezonnyitó hétvégéjén a kerekasztal mellett szabályosan nekiesett a Mercedesnek. Pénteken azzal nyitottak, hogy a DAS miatt óvást nyújtottak be – bevallottan azonban amiatt, hogy tisztázzák, milyen alapokon szabályos a Mercedes rendszere.

Szombaton az időmérő után a versenybírák maguktól idézték be Lewis Hamiltont, amiért elfelejtett lassítani sárga zászlós szektorban. Először még elengedték, de a futam előtt a Red Bull ismét felülvizsgálatot kért, amit jogosnak is találtak. Horner így magyarázta a lépésüket:

„Miután a közösségi médiában rámutattak nálunk, láttuk, hogy van egy másik kameraállás, a 360 fokos kamera, amiben látszott, hogy Lewis egyértelműen elhaladt egy sárgát mutató kijelző mellett, és eléggé ugyanannak a helyzetnek tűnt, mint Mexikóban.”

„Emiatt kértük az FIA-t, hogy vessenek az esetre még egy pillantást. Azt mondták, hogy ezt a felvételt előtte még nem látták, azaz, valamilyen okból nem fértek hozzá, vagy meg se nézték azt a videót. Szerintem azután, hogy ezt megmutattuk nekik, elég egyértelmű volt az ő számukra is a döntés.”

Az újabb párharc már nem a Red Bull kezdeményezésére történt, a verseny vége előtt pár körrel ugyanis Albon és Hamilton maguk kiprovokáltak némi vizsgálódást a stewardoktól. Hamilton végül öt másodperc pluszt kapott az idejéhez, ami Toto Wolff szerint kicsit túlzó volt, de Hornernek más véleménye volt róla:

„Szerintem amikor kijöttek a kanyarból, Alexnek már nyert ügye volt, ő volt elől a kijáratnál, gőzöm sincs Lewisnak miért kellett odaszúrnia a kerekével. Megértem, hogy Alex frusztrált, mert az utolsó három versenyén kétszer történt ez meg vele, elég sajnálatos, mert esélye volt megnyerni a futamot.”

Így, hogy ennyi összezördülése volt a két csapatnak, jogosan adódik a kérdés, hogy valamilyen komolyabb harcnak a kezdete-e ez a két istálló között, a Red Bull részéről azonban nincs ilyenről szó.

„Nem hiszem. Szerintem már az elején tisztáztuk, hogy a DAS-rendszer szabályossága szerintünk erősen kérdéses. Ma is láthattuk, ahogy a versenyen használják, egyértelműen arra, hogy melegítsék a gumikat. Most akkor mégse kormánymű? Mindenesetre azt mondták, szabályos, szóval biztosan szabályos. Most pedig mindenki másnak lehetősége van arra, hogy megcsinálja a sajátját.”

