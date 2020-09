Horner: Gasly és Albon visszacserélésének „nem lenne értelme”

Gasly múlt héten aratott sikerének nyomán a franciát ismét szóba hozták egy esetleges red bullos lehetőséggel. Gaslyt 2019-ben mindössze 12 futam elteltével visszaküldték az akkor még Toro Rosso néven futó testvércsapathoz, Albon pedig felléphetett a Red Bullba.

A győzelem a legutóbbi figyelemre méltó teljesítmény volt Gasly részéről 2020-ban, amihez ha hozzátesszük Albon jelenlegi rosszabb formáját, akkor máris megkapjuk az újabb találgatásokat arról, hogy vajon érkezhet-e a visszacsere.

Gasly a győzelme után elmondta, hogy ő „késznek” érzi magát a red bullos visszatérésre, ha arra lenne szükség, és azt reméli, hogy az erős eredményeit ebben a szezonban „meghálálják majd valamivel”.

Az Autosport/Motorsport.com ismét megkérdezte Christian Hornert, hogy van-e esély arra, hogy a két pilóta újból helyet cseréljen, a csapatvezető azonban cáfolta ezt a lehetőséget.

„Pierre fantasztikus munkát végzett. Mióta visszakerült az akkori Toro Rossóba, megtalálta a magabiztosságát és igazán jól vezet. Az AlphaTauri is kiváló munkát végez vele. Jó látni, hogy ez működik neki.”

„Ami azonban a Red Bull Racing üléseit illeti, mi Alex Albonra fókuszálunk. Meg akarjuk adni neki a legjobb lehetőséget, hogy megtarthassa helyét. Nem lenne értelme visszacserélni őket. Az AlphaTauri inkább már egy testvércsapat, mintsem juniornevelő gárda. Franz Tost tudomásom szerint boldog Pierre-rel.”

„A végső döntést az év későbbi szakaszában hozzuk majd meg, de mi nem szorgalmazzuk a helyzet megfordítását. Először az RB16-sal kapcsolatos problémákat akarjuk megoldani, amelyeket szerintem már kezdünk megérteni, aztán pedig onnan folytatjuk tovább” – fogalmazott Horner.

A csapatfőnök bővebben is kifejtette, hogy miért nevezi testvércsapatnak inkább az AlphaTaurit juniorcsapat helyett. „Az ő céljaik túlmutatnak a Toro Rosso céljain. A szabályok keretei között próbálunk minél jobban együttműködni. Például a szélcsatorna megosztása jövőre fog először megtörténni, ami teljesen érthető pénzügyi oldalról nézve.”

„Én erre utaltam. A Red Bull számos fiatal tehetségbe fektetett be az utóbbi években. Ez továbbra is folytatódni fog.” Ezzel tehát egyértelművé tette Horner, hogy szorosabbra fűzik a csapataik közötti munkát, de továbbra is támogatni fogják a fiatal pilótáikat.

