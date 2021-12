Horner: „Ezért választották őt az F1 legnépszerűbb pilótájának”

Több szakértő is elmondta a múlt vasárnapi ellentmondásos viadal után, hogy remélik, nem egy szándékos ütközéssel fog eldőlni a 2021-es évad sorsa. Egy kettős nullázás Verstappennek érné meg, mivel neki van eggyel több győzelme eddig.

Ezt a forgatókönyvet azonban mindenki szeretné elkerülni: „Max a pályán akarja megnyerni. Ő egy kemény, de fair pilóta, és ezen a hétvégén sem várok tőle mást. Senki sem akarja ezt a kavicságyban vagy a felügyelők szobájában eldönteni” – nyilatkozta Horner a The Timesnak.

Verstappen egyébként hihetetlenül kiegyensúlyozott idén, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a kieséseit, valamint a magyarországi kilencedik helyét leszámítva mindig az első vagy második helyen ért célba a versenyeken.

„Minden pilóta ellen beleáll a kerék a kerék elleni csatába, és nem rejtegeti az érzéseit. Csak nézzük meg az újraindításokat és néhány idei előzését. Elképesztő bátorságról és elhivatottságról tett tanúbizonyságot, ő egy ilyen pilóta.”

„Ezért is szeretjük őt. Ezért is követik őt annyian, és egy független felmérésben ezért választották őt az F1 legnépszerűbb pilótájának. Ezen megközelítés, ezen DNS nélkül Max nem lenne olyan versenyző, amilyen manapság. Az ösztöne azt súgja neki, hogy próbálja meg. Ez mindig is így volt, és remélhetőleg így is marad” – fogalmazott Horner.

