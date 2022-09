Horner: ez volt Masi egyetlen hibája Abu-Dzabiban

A 2021-es Abu-Dzabi Nagydíjon Michael Masi versenyigazgató a Hamilton és Verstappen közötti lekörözött autóknak először nem adott engedélyt arra, hogy a biztonsági autó megelőzésével visszavegyék a körüket, majd pedig ezt csak annak az 5 autónak engedte, akik a két bajnokaspiráns közé szorultak.

A döntés rendkívül ellentmondásosnak bizonyult, a Mercedes pedig egy ideig hajlandó lett volna az FIA Fellebbviteli Bíróságára vinni Lewis Hamilton elveszett 8. világbajnoki címének ügyét, ettől azonban az FIA-tól az alapos vizsgálatra kapott ígéret után elálltak.

Miután az FIA vizsgálata is leszögezte, hogy emberi mulasztás történt az utolsó előtti körben, amikor Masi a rádión folyamatosan panaszkodó csapatok mellett megpróbálta újraindítani a versenyt, távozott a pozíciójából, de Christian Horner szerint - aki az F1 Beyond the Grid podcastjében elárulta azt is, hogy többször is beszélt azóta Masival, a monzai, biztonsági autós fázis alatt véget érő futam megmutatta, hogy mennyire rossz szájízzel érhetett volna véget a 2021-es szezon.

„Többször is beszéltem vele” – mondta Horner a Beyond the Gridben. „Úgy érzem, nem fair, hogy így bántak vele, mert szerintem a lehető legjobb munkát próbálta végezni, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak és iránymutatásoknak, amelyeket (a csapatok korábbi beleegyezésével) mondtak neki.”

„Az egyetlen dolog, amit elrontott az az, hogy nem engedte, hogy az utolsó két lekörözött autó is visszavegye a körét, de minden mást a szabályok szerint tett, miközben követte azt az elvet, hogy a versenynek nem szabadna a biztonsági autó mögött véget érnie. Monzában láttuk, hogy ez milyen lett volna: senki nem akarja még egyszer átélni ezt.”

Horner kicsit rosszul emlékezik, ugyanis nem kettő, hanem három lekörözött autó ragadt Hamilton és Verstappen mögött, Ricciardo, Stroll és Schumacher, de a Red Bull csapatfőnöke szerint az utolsó szektorban még lett volna elég idejük arra, hogy ők is elmenjenek a biztonsági autó mellett.

A 2021-es Abu-Dzabi Nagydíj és a szezon tapasztalatainak alapján az FIA az F1-es csapatokhoz hasonlóan egy versenyigazgatási szobát hozott létre Genfben, ahonnan segítik a versenyigazgatók munkáját, Horner szerint pedig Masi munkáját nagyban megnehezítette, hogy az FIA nem látta el a munkakörhöz szükséges infrastruktúrával.

„Michaelnek szerintem nagyon nehéz körülmények között kellett dolgoznia az év folyamán. Emlékezzünk, hogy szinte alig segítették a munkáját a versenyigazgatóságon, gyakorlatilag egy füzetben kellett meghatároznia, hogy melyik lekörözött autók vehetik vissza a körüket. Egyáltalán nem állt a rendelkezésére olyan háttérszolgáltatás, mint a csapatoknak a versenyirányítási szoba, neki szinte őskori módszereket kellett alkalmaznia.”

„Voltak döntései, amelyekkel mi nem voltunk elégedettek, gondoljunk csak ugyanannak a versenynek az elejére, ahol Max megelőzte Lewist, majd Lewis levágta a kanyart és nem is adta vissza a pozíciót. Úgy éreztük, hogy Katarban és Szaúd-Arábiában sem hozott konzisztens döntéseket, de a bíró munkáját minden fél a saját érdekeit szem előtt tartva, szubjektíven értékeli.”