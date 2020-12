Horner és Wolff is elhalasztaná az F1 új bioüzemanyagának bevezetését

A Forma-1 az utóbbi időben egy új fenntarthatósági stratégiát dolgozott ki, azonban akkor még nyoma sem volt a koronavírus-járványnak, és az azzal járó gazdasági recessziónak, ami majdnem bedöntötte Gene Haas F1-es csapatát, de egyáltalán nem maradt olyan gárda, akiket nem érintett volna hátrányosan.

A jelenleg használt üzemanyagok 5.75%-ának kell származnia fenntartható forrásból, az eredeti 2021-es szabályokban, amelyeket 2022-re halasztottak, ezt az értéket 10%-ra növelték volna, a 10%-os lépcső után pedig egyből a 100% jött volna Gilles Simon, az FIA hajtásláncokkal foglalkozó technikai vezetőjének elmondása szerint.

Azonban az E10 üzemanyag bevezetésének halasztása is felmerült, miután a Red Bull ki szeretné harcolni, hogy a jelenlegi erőforrások fejlesztését már a 2021-es szezon végén befagyasszák, hogy így költséghatékonyan vegyék át a Honda erőforrásait a japán márka hivatalos távozása után.

A Mercedes bele is benne ebbe, azonban elutasítják azt a kiegyensúlyozó rendszert, amit a Ferrari és a Red Bull szeretne, amivel gyakorlatilag ez a két gyártó szabadon fejleszthetné az erőforrását, amíg elérik a Mercedes szintjét.

Toto Wolff elmondása szerint a Mercedes „közömbös volt azzal kapcsolatban, hogy bevezessük-e az E10-et, vagy sem”, mivel szerinte „ez csak egy apró lépés.”

Christian Horner azonban attól tart, hogy egy plusz fejlesztési terület hozzáadásával tovább nehezedne a dolguk a 2022-es motorfagyasztás eléréséhez.

„Az én álláspontom az, hogy ne vágjunk most bele az E10-es üzemanyag bevezetésébe” – mondta Horner az Autosport/Motorsport.com érdeklődésére.

„Ez egyértelműen azt jelentené, hogy 2022-re fejlesztenünk kéne, mi pedig inkább amellett vagyunk, hogy használjanak 100%-ban újrahasznosítható üzemanyagot az új motorok ahelyett, hogy most 5%-ot lépkednénk a jelenlegi üzemanyaghoz képest.”

„Nem hiszem, hogy ennek akkora értéke lenne üzenetként, mint annak, hogy 2026-től – ami lehet, hogy 2025 lesz – átállunk a teljesen fenntartható és bio üzemanyagokra.”

„Az biztos, hogy egyértelmű, és költséges következményei lesznek annak, ha ezt most bevezetnénk.”

Az FIA a múlthéten szállította le az első, általuk elkészített 100%-ban újrahasznosítható alapanyagokból készült üzemanyagát a gyártóknak, további vizsgálatra.

A levegőben lebeg egy elképzelés arról, hogy a 2022-es fagyasztásért cserébe egy évvel korábbra, 2025-re hozzák az F1 új erőforrásait, de ezt az elképzelést a Renault ellenzi, akik nem vették jó néven, hogy tavaly pont a Red Bull ellenezte ez az elképzelést, amikor ők vetették fel, így jelentős erőforrásokkal megtámogatva új fejlesztési tervet dolgoztak ki.

Gilles Simon az FIA AUTO magazinjának elmondta, ők továbbra is azt a célt tűzték ki, hogy 2023-ra már elkészüljenek egy bevethető fenntartható üzemanyaggal, így továbbra is kérdéses, mi lesz a megoldás, amire az FIA, és a különböző érdekekkel rendelkező gyártók is igent mondanak.

Négy ok, ami a Mercedest az F1-hez köti.

Ajánlott videó: