Horner elmondta, mi volt a Red Bull célja az óvásokkal

Christian Horner, a Red Bull Racing csapatfőnöke a csapat hivatalos blogján írt arról, hogy a Mercedes rossz stratégiai döntést hozott, ennek ellenére tudtak győzni, ők pedig arra törekednek, hogy olyanra fejlesszék a kocsijukat, amely felveheti a versenyt a Mercedesszel.

„Halottam, hogy mit mondott Toto a verseny után. A csapatok és a versenyzők közti rivalizálásról szól a verseny, és amíg ez tiszteletteljes határok között zajlik, addig teljesen rendben van a dolog.”

„Jó döntést hoztunk a stratégia kapcsán, a Mercedesnek pedig nagyon gyors autója volt, amellyel végül nyerni is tudtak. De szerintem az utolsó safety caros fázisnál rossz stratégiai döntést hoztak, viszont ezt meg tudták úszni.”

„A Mercedesnek tényleg nagyon gyors kocsija van, de ha mi olyanra tudjuk fejleszteni az autónkat, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, akkor remélhetőleg következő alkalommal mi tudunk majd a topon lenni – hiszen mindenki követ el hibákat, ahogy azt most is láthattunk.”

Ezután Horner az óvásra tért rá: a Red Bull először a DAS-rendszer ellen nyújtott be óvást, majd az időmérő után felülvizsgálást kértek Hamilton kvalifikációs ítélete ellen – előbbi sikertelen, utóbbi sikeres volt, a brit pilóta pedig három rajthelyes büntetést kapott.

„Az óvásokra rátérve: az elsőt a DAS-rendszer ellen nyújtottuk be, amely még a melbourne-i hétvégére nyúlik vissza. Ez csak egy olyan mechanizmus volt, amelynek segítségével egyértelmű választ akartunk kapni az FIA-tól a versenyhétvége folyamán.”

„Ha meg akartuk volna nehezíteni a Mercedes dolgát, akkor az időmérő vagy a verseny után nyújtottuk volna be az óvást. Még az óvás előtt beszéltem Totóval erről, mert egyáltalán nem a rosszindulat vezérelt minket, csak egyértelmű választ akartunk kapni egy olyan, szabályokkal kapcsolatos kérdésre, ami korábban kérdéses volt.”

„Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan eszköz, ami segít a gumik felmelegítésében, ahogy ezt a versenyen is láthattuk. De az óvás célja az volt, hogy magyarázatot kapjunk erre. Most már biztos, hogy a rendszer legális, így mi is meg fogjuk fontolni, hogy kifejlesszük a saját DAS-unkat, ha úgy látjuk, hogy megéri.”

„Az időzítés pedig teljesen véletlenszerű volt Lewis rajtbüntetésével kapcsolatban – semmiféleképpen nem akartuk, hogy ennyire közel essen a verseny startjához. A 360 fokos videót a Forma-1 tette ki, és volt egy új kameraállás, amelyet szombaton még nem láthattunk. Ezt kiemeltük az FIA-nál is, akik korábban nem látták ezt a kameraállást, aztán kielemezték a videót.”

„Aztán az FIA számára is egyértelművé vált, hogy szabályszegés történt, és jogosan alkalmazták ugyanazt a büntetést, amelyet Max kapott tavaly Mexikóban. Egyáltalán nem volt savanyú nekünk a szőlő, csak rögtön próbáltuk benyújtani az FIA-nak a felvételt azután, hogy a rendelkezésünkre állt.” – mondta Horner.