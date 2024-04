Horner elmondta, mely pályatípuson kell javulnia a Red Bullnak

Az első gumik kopása és szemcsésedése az egész mezőny dolgát megnehezítette az Albert Parkban, ahol végül Carlos Sainzé lett a futamgyőzelem, miután Max Verstappen két év után először volt kénytelen feladni egy nagydíjat.

Sergio Perez azonban csak az ötödik pozícióban ért be a másik autóval, és ugyan nála is voltak gondok egy padlólemez alá szorult sisakfóliával, világos volt, hogy a bikások tempója ezúttal nem olyan egetrengető, mint az első két hétvége alkalmával.

A legutóbbi futam, ahol a Red Bull és a Ferrari tulajdonképpen nyílt sisakos küzdelmet vívott egymással a győzelemért, a tavalyi Las Vegas-i viadal volt, ahol szintén felütötte a fejét a szemcsésedés, miközben Verstappent a biztonsági autó bejövetele is segítette, hogy végül legyőzze Charles Leclerc-t.

„Ez egy olyan terület, ahol a Ferrari különösen erős, szóval minden bizonnyal nem véletlen egybeesés, hogy Vegasban és itt is erősek voltak” – mondta Horner még az Ausztrál Nagydíjat követően. „Ezek alapján tehát egyértelmű, hogy javulnunk kell az első tengely által limitált helyszíneken.”

„Ez is [Ausztrália] épp ilyen, és a pálya felülete is más, miközben a Ferrari látszólag uralni tudta a szemcsésedés jelentette gondokat, hiszen már pénteken is jónak tűntek a hosszú etapjaik. Szerintem jó munkát végeztünk azzal, hogy megértsük a saját autónk problémáit, de kár érte, hogy így alakultak a dolgok.”

Az olaszok csapatfőnökének, Frederic Vasseurnek is felvetették a Las Vegas-i párhuzamot, a francia ennek kapcsán pedig azt emelte ki, hogy a Scuderia milyen sokat lépett előre a gumikezelés terén tavalyhoz viszonyítva.

„Az igaz, hogy valóban jó helyzetben vagyunk ebből a szempontból, és ami a gumikezelést illeti, már Dzsiddában is az utolsó körben futottuk meg a leggyorsabb kört. Ez szintén azt mutatja, hogy a megfelelő irányba megyünk az etapok menedzselése terén.”

Az F1 mezőnye legközelebb Szuzukába látogat, ahol szintén fontos lesz az első tengely tapadása és teljesítménye, de lássuk, pontosan hogyan fest a nagydíj programja.