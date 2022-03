Horner elégedett a fejlesztésekkel, de még nem akar tippelni

A Red Bull Racing a bahreini teszt utolsó napjára hozott frissítéseI úgy tűnik, sikerrel jártak. Sergio Perez volt a leggyorsabb a délelőtti edzésen, míg Max Verstappen a délutáni tréningen szerezte meg az első helyet. Christian Horner szerint csak pár frissítést hoztak, de az eddigi visszajelzések pozitívak.

Helmut Marko máris áradozott a Red Bull fejlesztéseiről, még azt is ki merte jelenteni, hogy a Red Bull most már „egy szinten van a Ferrarival". Horner egy kicsit óvatosabb, de az ő részéről is érkeznek pozitív hangok, úgy gondolja, hogy jó úton haladnak az előttünk álló szezonra való felkészülés során.

Még több F1 hír: Mi lesz veled, Ricciardo?

Horner szerint Perez pozitívan számolt be az RB18-ról a szombat délelőtti edzés után. „Úgy tűnik, elégedett az autó karakterisztikájával, és a köridejei ebben a napszakban elfogadhatóak voltak" - mondta a Red Bull csapatfőnöke az F1 TV-vel folytatott beszélgetésben.

Ami az új alkatrészeket illeti, mérsékli az elvárásokat. „Checóval és Max-szal kiértékeljük, de semmi nagy dologról nincs szó. Néhány apró alkatrész" - magyarázta a brit. Az erősorrenddel kapcsolatban még nem akart tippelni, mert Horner szerint különösen a Mercedes még nem mutatta meg a hátsóját.

Binotto: A Ferrari az erős teszt ellenére még mindig a Red Bull és a Mercedes mögött van