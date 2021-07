Horner elárulta, Ricciardo azzal hívta fel, hogy „te megmondtad”

Daniel Ricciardo eddigi mclarenes pályafutása messze nem alakul tökéletesen. Bár láttunk több biztató teljesítményt is a 32 éves ausztráltól, összességében távol van Norristól, a Stájer Nagydíjon pedig a 13. helyezéssel kellett beérnie.

Ricciardo még 2018-ban döntött úgy, hogy a 2019-es szezont már nem a Red Bullnál fogja megkezdeni, és a Renault csapatához igazolt. A francia istálló színeiben két dobogós helyezés jelentette a csúcsot, majd legalább három évre a McLarenhez szerződött.

A Beyond the Grid podcast legutóbbi vendége Ricciardo korábbi csapatfőnöke, Christian Horner volt, akit arról is megkérdeztek, hogy megbánta-e az ausztrál, hogy elhagyta a Red Bullt, Horner pedig elmesélte, hogy tavaly a lezárások alatt felhívta őt korábbi pilótája.

„Miután bejelentette, hogy elhagyja a Renault-t, a leállások alatt Daniel felhívott engem. Azt mondta, hogy „valószínűleg most arra gondolsz, hogy te megmondtad, és tényleg megmondtad”.”

„Akkoriban Daniel úgy érezte, hogy meg kell hoznia ezt a döntést. De továbbra a csapatunk jó barátja, továbbra is egy kiváló versenyző, és sajnálom, hogy jelenleg kicsit szenved. Viszont biztos vagyok abban, meg fogja oldani a dolgot” – mondta a csapatfőnök.

