Horner elárulta, Marko jelentősen alábecsülte a Verstappen autójában keletkezett kárt

Lewis Hamilton és Max Verstappen múlt héten a Brit Nagydíjon a Copse-nál ütközött össze egymással, a holland pilóta kiesett a versenyből, a korlátnak ütközésekor pedig 51G-s erő hatott rá.

Szerencsére a világbajnoki éllovas nem szenvedett sérülést, és a CT- és MRI-vizsgálatok sem találtak nála gondot. A balesetért Hamilton 10 másodperces időbüntetést kapott, viszont így is győzni tudott a hazai versenyén.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner pedig arról nyilatkozott a futam után, hogy „vannak elérhető jogi eszközök”, amelyeknek segítségével fellebbezhetnek az ítélet ellen. Valójában a csapat közvetlenül nem fellebbezhet a 10 másodperces büntetés ellen, de az FIA-tól kérheti az ügy felülvizsgálását, ha „jelentős és releváns” bizonyítékkal tudják alátámasztani igazukat 14 napon belül.

A Red Bull honlapján vezetett rovatában Horner azt írta, továbbra is úgy véli, hogy Hamilton büntetése túl enyhe volt, és tisztában van azzal, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésükre.

„Nem titok, hogy akkor úgy éreztük, hogy Hamilton büntetése túl enyhe volt egy ilyen típusú büntetésért, és továbbra is így gondoljuk. Tekintettel az incidens súlyosságára és az enyhe büntetésre, minden adatot felülvizsgáltunk, és jogunkban áll felülvizsgálatot kérni.”

„Éppen ezért továbbra is vizsgáljuk a bizonyítékokat, és mérlegeljük, hogy milyen lehetőségeink vannak” – tette hozzá Horner.

A csapatfőnök azt is elmondta, hogy Verstappen „úgy érezte magát, mintha Tyson Furyvel vett volna részt néhány menetben”, miután a baleset másnapján beszélt a versenyzőjével. Verstappent vasárnap este 10-kor engedték ki a kórházból a vizsgálatok után.

És bár Verstappen komolyabb sérülés nélkül megúszta a dolgot, a kocsija viszont egyáltalán nem. Pár nappal ezelőtt a tanácsadó Helmut Marko még azt mondta, körülbelül 750 ezer eurós lehet a kár, Horner viszont most elárulta, hogy szinte az összeg dupláját kell költeniük a 33-as rajtszámú kocsira.

„Óriási dicséret illeti az autók biztonsági standardjeit, a Halót és a korlátrendszereket is, mivel az ütközés akkora erejű volt, hogy még Max ülése is eltört. A kocsi könnyen fel is borulhatott volna, emiatt az elsősegélynyújtó csapat is aggódott, de szerencsére erre nem került sor.”

„A másik jelentős tényező az volt, hogy az egésznek komoly hatása van a költségvetésünkre is. A baleset körülbelül 1,8 millió dollárba (átszámítva 550 millió forintba) került nekünk, és egy ilyen balesetnek hatalmas következményei vannak a költségvetési sapka miatt” – írta Horner.

