Horner elárulta, hogy Bahreinben már egészen másképp fog kinézni a Red Bull

Az F1 idénre új technikai szabályokat vezetett be, amelyek célja, hogy szorosabb versenyzést tegyenek lehetővé a pályán. Az új szabályok miatt a csapatok megpróbálják a végsőkig titokban tartani új konstrukcióikat, így könnyen elképzelhető, hogy a végleges autókat majd csak Bahreinben láthatjuk teljes egészében.

A fejlesztés azonban folyamatos lesz a szezon során, ahogy a csapatok egyre több adatot gyűjtenek a pályán. Szerdán a Red Bull Racing gyakorlatilag egy bemutatóautóról rántotta le a leplet, de semmiképp sem a végleges RB18-ról, Horner pedig megerősítette, hogy nem a végleges autót láthattuk.

„Az idei új szabályváltozásokkal az egész filozófia megváltozott, ami azt jelenti, hogy minden egyes alkatrész különbözik a tavalyiaktól. Ez egy tiszta lap minden csapat számára. Mire eljutunk az első versenyre, az RB18-as már nem úgy fog kinézni, mint ma. A fejlődés nagyon gyors lesz, ahogy haladunk előre a szezon során“ - mondta Horner.

Miután tavaly Max Verstappennel megnyerték az egyéni világbajnoki címet, Horner hozzátette, hogy a Red Bull természetesen idén is arra hajt, hogy ismét összejöjjön a siker és megvédjék a bajnoki címet Verstappennel.

„Úgy gondoljuk, hogy jó autónk van 2022-re, az RB18-as kezd életre kelni, és a mai napot látva fantasztikus. Hatalmas erőfeszítéseket tett a csapat, és alig várom, hogy most már a pályán is láthassam. Azt tervezzük, hogy a 2021-es évre építünk, idén az első helyen álltunk az autóval, és most az a kihívás, hogy megtartsuk és megvédjük a bajnoki címet Maxszel."

„A 2021-es év izgalma és kemény munkája igazán felpezsdítette a csapatot, és ez azt jelenti, hogy 2022-ben remek formában vágunk neki az előttünk álló szezonnak“ - tette hozzá a Red Bull csapatfőnöke, akinek valószínűleg idén is a Mercedesszel és Toto Wolffal kell majd harcolnia a végső sikerért.

