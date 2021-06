Horner: csak le akarnak lassítani minket

A Stájer Nagyíj előtt az FIA egy új technikai direktívát tett közzé, amelyben meghatározták, hogy mekkora időközöknek kell eltelnie a kerekek felrakása, valamit az autó leengedése és indulása között egy-egy kerékcsere során.

A módosítás a Magyar Nagydíjon lép majd életbe, és a célja, hogy a kerékcserék sebességét ismét emberi reakciók határozzák meg, ne pedig különböző szenzorok, amelyek azonnal a különböző munkafázist végző szerelők tudtára adják, mit és mikor kell csinálniuk.

Mivel az utóbbi időszakban nem igazán láttunk nagy bokszutcai hibákat, Christian Horner meg van győződve arról, hogy a technikai direktívát azért kérték a riválisaik, hogy azzal az ő kiállásaikat próbálják meg lelassítani, ráadásul szerinte még veszélyesebbé válhatnak a kiállások a kötelezően előírt várakozási idővel.

„Szerintem az, hogy valaki azt mondja neked, hogy tartsd még az autót két tizedig, talán még veszélyesebb is, mert azoknak kell majd megítélnie ezt az időtartamot, akik engedélyt adnak az autó indulására, szóval nincs túl jól kitalálva ez a rendszer” – mondta Horner a Stájer Nagydíj sajtótájékoztatóján.

„Az F1 az innovációról és a versengésről szól, a két másodperc alatti kiállások az egyik legnagyszerűbb látványosságai a sportnak, és inkább bátorítani kéne ezeket, mert máskülönben hol lesz a sor vége? Hogyan kell sétálnom a garázsban, hogyan kell ülnöm a pit wallon, melyik gombokat nyomhatom ott meg?”

„Kicsit csalódást keltő ez az egész. A csapatok felelőssége, hogy biztosítsák az autójuk szabályosságát, és a büntetés, hogy azonnal meg kell állniuk, amikor nincs fent normálisan egy kerék, már így is elég nagy. Nem tudom pontosan, hogy mit akarnak elérni ezzel a TD-vel, mert hihetetlenül összetett ügy.”

„De persze amikor ilyen helyzetben van valaki, és nem tudod legyőzni a másikat, akkor az a leglogikusabb lépés, hogy megpróbálod lelassítani azt, és elég egyértelmű, hogy most éppen ez történik.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff tagadta a Red Bull vádjait, de azt elismerte, hogy beszélt korábban az FIA-val a bokszutcai felszerelések miatt:

„Az FIA-nál érdeklődtünk arról, hogy tudnánk-e optimalizálni az egyik ilyenkor használt biztonsági mechanizmusunkat. Ez 3-4 hete volt, és ez egy kifejezetten technológiai kérdés volt. Ez indította volna el az egész ügyet? Lehet, nem tudom, mi csak ezt a kérdést tettük fel.”

A Wolff által leírt „érdeklődő” kérdésnek azonban hosszú története van az F1-ben, a csapatok általában így próbálják meg a szabályalkotók figyelmét ráterelni egy-egy másik csapat által használt megoldásra is.

A Red Bull is pontosan ezt használta 2019-ben, amikor arról érdeklődtek az FIA-nál, ők is juttathatnak-e be extra üzemanyagot az égéstérbe, amikor az átfolyásmérő szenzor éppen nem olvassa az értékeket, utalva természetesen a Ferrari trükkös motorjára, amely a gyanú szerint egy szándékos szivárogtatással juttatott olajat az égéstérbe.