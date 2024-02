Horner cáfolta a híreket, jó a kapcsolata Verstappenékkel

A Forma-1-et továbbra is lázban tartja a Christian Horner-ügy, minek után a Red Bull csapatvezetőjét a hírek szerint „helytelen viselkedés” miatt vizsgálják házon belül, ami akár a brit menesztését is eredményezheti.

Egy szakértők szerint Hornernek megromlott a kapcsolata Verstappenékkel, ez is szerepet játszhat a háttérben feltételezhető hatalmi harcokban, ám most a csapatfőnök cáfolta ezeket a híreket.

„Egyáltalán nem” – jelentette ki Horner határozottan a Sky Sports UK kérdésére, mikor arról kérdezték, hogy megromlott-e a kapcsolata a Verstappen-családdal. „Néhány napja Josszal és Maxszel voltam Silverstone-ban. Max nagyon koncentrál a munkájára, én pedig nagyon várom a közös szezont.”

„A kapcsolat Markóval? Mindig lesznek spekulációk, de csapatként egységesek vagyunk, mindig is azok voltunk és azok is maradunk” – folytatta a brit, aki azt is cáfolta, hogy a részvényesekkel valami végleg félresiklott volna közöttük.

„A részvényesek támogatása fenomenális volt, ezek a hírek nem igazak” – tette hozzá Horner, aki szerint Verstappennel is minden rendben van közöttük, amit maga a holland is megerősített.

„Nagyon jó a kapcsolatunk” – jelentette ki Verstappen. „A télen többször is láttuk egymást, én a szimulátorban voltam, és ő is jelen volt a forgatási napon. Sok mindent csináltunk már együtt, és ez nem változik meg hirtelen.”

