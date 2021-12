Horner: „brutális” lenne, ha sebességváltót kellene cserélnünk

Max Verstappen brutális idővel szerezhette volna meg a pole-pozíciót Szaúd-Arábiában, azonban az utcai pálya utolsó kanyarjának féktávján blokkolta a bal első kerekét, majd a kelleténél jóval nagyobb gázfröccsöt adva nekicsapta az autójának jobb hátsó kerekét a falnak.

Verstappen így holnap csak a 3. helyről rajtolhat majd – már amennyiben nem kell majd a hátsó féltengelyének eltörése miatt kicserélnie a Red Bullnak a sebességváltóját, ami komoly fejfájást okozhat nekik.

Még több F1 hír: Marko elmondta, a Red Bull fellebbez Hamilton ügyében, de végül nem ez történt

„Úgy tűnt, megfutja az év körét” – értékelt Horner a Sky-nak az időmérő után. „Kár érte, ahogyan láthattátok a kormányán, 4 tizeddel gyorsabb volt Hamiltonnál az utolsó kanyar előtt, de leszaladt a pályáról. Brutális, hogy így lett vége, remélhetőleg a sebességváltó nem sérült meg.”

„Biztos vagyok benne, hogy ő is frusztrált. Ő is tudja, hogy milyen jó kört rakhatott volna össze, de ezt most maga mögött kell hagynia. A 3. helyről indulva egy jó rajttal még bármi megtörténhet holnap. Remélhetőleg nem kell majd kicserélnünk a sebességváltót, mert az különösen brutális lenne.”

Helmut Marko az időmérő után a Servus TV-nek úgy fogalmazott, hogy nem fognak kockázatot vállalni Verstappennel, ha megsérült a sebességváltó, akkor be fogják vállalni a cseréjével járó hátrasorolásos büntetést is, míg Horner a holnapi káoszban reménykedik.

„Nagyon nehéz lesz előzni itt, szóval stratégiával léphetünk majd előre, és ki tudja még, mi lesz a biztonsági autókkal, megbízhatósági problémákkal. Az azonban biztos, hogy a rajtpozíció mint mindegyik, úgy ezen az utcai pályán is nagyon fontos lesz.”