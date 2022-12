Hornert a ferraris pletykákról kérdezték, határozottan felelt

Hetekig tartó spekulációk után nemrég megkaptuk a hírt, hogy Binotto lemondott pozíciójáról, és december végeztével elhagyja majd az istállót, miközben az utódját a következő év elején jelenthetik majd be.

Amikor Hornert megkérdezték, hogy meglepődött-e a híreken, ő így felelt a Sky F1-nek: „Nem igazán. Ez nyilván a Ferrari döntése. Szerintem az új főnök talán a hatodik csapatvezető lesz majd, aki mellett fogok ülni, mióta a Red Bullnál vagyok.”

Ezzel Horner természetesen arra utalt, hogy a Ferrarinál az utóbbi másfél évtizedben elég sűrűn történtek változások az istálló vezetésében. Ettől függetlenül viszont együttérzését fejezte ki Binotto felé: „Ez nyilván nehéz most számára. Remek versenyautójuk volt idén, és igazán versenyképesek is voltak vele.”

Binotto távozása körül egyébként olyan hírek is érkeztek, hogy a Ferrari vezetősége valójában már 2021-ben is kereste az utódját, és ennek kapcsán többek között Andreas Seidlt és magát Hornert is megkörnyékezték, hogy nem érdekelné-e őket a Scuderia vezetése.

A brit szakember most azonban egyértelművé tette, hogy továbbra is elkötelezett saját csapata iránt. „Nekem a Red Bullnál van feladatom. Már a legeleje óta itt vagyok, és nyilván sok minden köt össze minket.”

Hogy ezek után ki lehet majd a Ferrari F1-es csapatának új vezére, az még mindig kérdéses, de egy dolog biztos: bárki is kapja meg a feladatot, elég hálátlan pozícióba kerül majd, hiszen az elvárások nagyon magasak lesznek vele szemben.

