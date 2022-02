Horner azzal viccelődött, hogy Hamiltonra büntetés várhat

Christian Horner tréfásan emlékeztette Lewis Hamiltont, hogy pénzbüntetés várhat rá, ha hozzányúl Max Verstappen autójához, miután a hétszeres világbajnokot a Red Bull garázsában látták leselkedni az F1-es barcelonai teszt első napján.

Hamilton szerda délelőtt a barcelonai pálya bokszutcájában tett kémkedése során a mezőny mind a 10 új autóját megnézte. A 37 éves pilóta azonban különös érdeklődést tanúsított a Red Bull feltűnő, agresszív oldaldobozokkal felszerelt új autója iránt, mivel Verstappen csapata igyekszik minél több leszorítóerőt visszaszerezni a téli nagyszabású szabályváltozásokat követően.

„Nem láttam, de ha hozzáért, akkor nagy bírságot kaphat, ezt Max is tudja" - viccelődött a Red Bull csapatfőnöke, Horner a Sky Sports F1-nek, utalva arra az 50 000 eurós büntetésre, amelyet Verstappen a tavalyi szezonban Brazíliában kapott, amiért megérintette és megvizsgálta Hamilton hátsó szárnyát a parc ferme-ben.

„Az évnek ebben a szakában mindig nagy az érdeklődés, különösen azért, mert ez a legnagyobb szabályváltozás az elmúlt talán 40 évben. Ha megnézzük, hogyan értelmezték ezeket a szabályokat, a 10 csapat megoldásai eléggé eltérőek."

Horner reméli, hogy Hamilton és Verstappen rivalizálása a 2022-es szezonban is folytatódik, de arra is számít, hogy néhány új pilóta is csatlakozik a bajnoki küzdelemhez.

„Ez az, amit mindenki látni akar, de szerintem a Ferrari is ott lehet, a McLaren is erősnek tűnik, szóval lehet még néhány jelölt. És ne feledkezzünk meg a Mercedes versenyzőjéről, George Russellről sem. Úgy értem, ő is kulcsszerepet fog játszani ebben a bajnokságban“ - folytatta.

A pilóták élvezik az új autókat, de azok tömege nem nyerte el a tetszésüket