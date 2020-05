Horner: Az Osztrák Nagydíj példa lehet mindenki számára

A Red Bull Ring vezetői továbbra is pozitívak abban, hogy a Forma-1-es szezonnyitót meg tudják tartani július 5-én, már amennyiben ott is lazítanak az utazási korlátozásokon. Már több terv is napvilágot látott, a rajongók, a média kizárására, és a futam résztvevőinek éles elkülönítésére a helyiektől.

„A Red Bull teljes mértékben elkötelezett, hogy elindítsa a világbajnokságot” – mondta Christian Horner az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában. „Hatalmas erőfeszítéseket végeztek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a verseny megtartását Ausztriában.”

„A pálya a Red Bull birtokában van, úgyhogy természetesen az ő döntésüktől függ minden, de szorosan együtt működnek a helyi hatóságokkal, és a kormánnyal is.”

„Természetesen a folyamatos monitorozás, tesztelés, és a korlátozások nagyon szigorúak lesznek, de ha ez lehetővé teszi azt, hogy a sport újraindulhasson, akkor ez egy életszerű terv lesz, amelyet más pályák is követhetnek.”

Atmosphere in Spielberg Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Horner azt is elmondta, hogy a szezon elejére tervezett zárt kapus versenyek nem lesznek egyik résztvevő számára sem normálisak.

„Szerintem amikor megkapjuk a zöld jelzést, akkor kis csoportokat, kevesebb, mint 80 embert kell együtt mozgatnunk egy csapaton belül, ugyanabban a hotelben fognak megszállni, együtt fognak utazni, és nem léphetnek személyes kapcsolatba más csapatokkal.”

„Érvényben lesznek olyan korlátozások, amelyeknek a célja az lesz, hogy megvédje a résztvevőket, és meglegyen a kellő elővigyázatosság. Nem hagyományos verseny lesz semmilyen szempontból sem.”

Bár továbbra is sokan kérdőjelezik meg azt, hogy egyáltalán lehetséges lesz-e futamok megtartása, Horner szerint biztosan lesz legalább pár verseny idén.

„Mi egy versenycsapat vagyunk, és szükségünk van egy bajnokságra, ahol versenyezhetünk. Elképzelhetetlen, hogy nem fogunk idén versenyezni, és szerintem nem valószínű, hogy idén nem lesz világbajnokság.”

„Látható, ahogyan lendületet vett az F1 az elmúlt hetekben, ahogyan igyekszik megtartani a versenyeket, és elindulni. Nem hiszem, hogy van olyan lehetőség, ahol egyáltalán nem versenyzünk idén.”

