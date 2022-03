Horner: az FIA-nak reagálnia kell az inflációs problémára

Bár a költségplafon bevezetése "békeidőkben" nagyon is logikus döntésnek tűnt, hiszen elméletileg megszűnteti a hatalmas szakadékokat az él- és kiscsapatok között, a jelenlegi helyzetben komoly fejtörést okoz a gazdálkodást illetően.

A száguldó cirkusz élcsapatainak eleve csökkenteniük kell a kiadásaikat, hiszen a költségvetési sapka 5 millió dollárral, 140 millióra csökkent az idei évben, a nagy mértékű infláció és a kiadások mértékének drámai növekedése pedig újabb nyomást helyez rájuk.

A jelenlegi gazdasági helyzet ugyanis nemcsak azt eredményezi, hogy megnövekednek a közlekedés, vagy éppen a villamosenergia költségei, hanem azt is, hogy a személyzetek bérét is emelni kell, hogy az összhangban legyen a tényleges kiadásokkal.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint sürgős megoldásra van szükség, mert a helyzet egyre drámaibb. „Természetesen az, amit a világban látunk folyamatosan emeli az árakat, az infláció mértéke újabb és újabb rekordokat dönt.“

„A légi fuvarozásban már most is érezzük ennek hatásait. Úgy gondolom, ez egy nagyon komoly probléma, amit meg kell vizsgálnunk és kezelnünk kell, mert komoly hatást gyakorol az emberek munkahelyére és megélhetésére“ - fogalmazott Horner.

Az osztrák úgy véli, az FIA-nak kellene közbe lépnie és segítséget nyújtania a csapatoknak. „Sürgősen meg kell fontolnia a szabályalkotóknak, hogy a világban zajló eseményekkel párhuzamosan könnyítéseket vezessenek be, hiszen a megélhetés költségei folyamatosan emelkednek.“

A Williams vezetője, Jost Capito szerint az olajárak drasztikus emelkedése miatt az istállóknak már most is olyan költségekkel kell szembenézniük amelyekkel korábban soha.

„A logisztikára fordított kiadások 40-50 százalékkal emelkedtek meg. Ha többet kell költenünk erre, az azt jelenti, hogy máshol csökkentenünk kell a kiadásokat. A fejlesztéseket egész évre tervezed, így ha olyan dolgok szólnak közbe, amelyeket nem tudsz irányítani, az nagyon megnehezíti a dolgodat.“

A McLaren csapatfőnöke is egyetért abban, hogy a világban zajló események indokolttá teszik az FIA számára, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. „Józan ésszel kell gondolkoznunk, a magunk részéről készen állunk egy megbeszélésre“ - mondta Andreas Seidl.

„Egyeztettünk más csapatokkal is, hiszen ugyanolyan kihívást okoz számukra is a költségvetési sapka betartása. Most, hogy ennyi váratlan kiadással szembesülünk, ésszerű keretek között megoldásokat kell találnunk a helyzetre“ - tette hozzá a McLaren csapatfőnöke.

