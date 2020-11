Horner: Az elején elég furcsán néztek még ránk..."

A Red Bull Racing múlt hétvégén ünnepelte 300. nagydíját. A csapat ezt nem tudta olyan eredménnyel megtámogatni, amilyennel szerették volna, de ez semmit sem ront azon a tényen, hogy hatalmas hatásuk volt a Forma-1-re, hiába vannak ilyen kevés ideje a sorozatban.

„Dietrich Mateschitz szenvedélyesen szereti ezt a sportot.” – mondta el Christian Horner csapatfőnök a Talking Bull nevű podcastban – „Több csapatot is szponzorált, a Saubernek részvényese is volt, de ez az első alkalom, hogy teljesen saját csapattal rendelkezik.”

„Arra bíztatott minket, hogy vegyük fel a Red Bull filozófiáját: menjünk szembe az árral, csináljuk máshogy a dolgokat, mint a többiek és mindenekelőtt szórakozzunk jól.” – folytatta, és különösen az utolsó tanácsot fogadta meg a gárda, még ha nem is voltak olyan jó eredményeik:

„Az elején elég furcsán is néztek ránk a többiek, mert hangosan üvöltettük a zenét a bokszunkban, folyamatosan bulikat szerveztünk, akármerre járt a Forma-1. Nem is nagyon vettek minket komolyan, csak be akartak kerülni a buliba.”

„Mindezek mögött azonban egy valódi elhatározás volt arról, hogy a lehető legjobb csapatot állítsuk össze. Ehhez pedig a megfelelő emberek kellettek.”

