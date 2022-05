Horner: az autónk nagyon eltér a Ferrariétól, de fantasztikus versenyre számítok

Max Verstappenéknek ezúttal nem sikerült megszerezni az első rajtkockát, sőt, még az első sorból is kiszorultak, miután Carlos Sainz jött be másodiknak márkatársa mögött. A holland azonban belehibázott az utolsó próbálkozásába, így már sosem tudjuk meg, mi lett volna, ha végig tud menni.

A hétvége során különösen érdekes volt látni a két alakulat közötti eltéréseket a versenypályán, hiszen két eltérő filozófiát követnek lényegében már az év eleje óta, ez pedig Miami változatos vonalvezetésén is megmutatkozott.

Horner is erre hívta fel a figyelmet az időmérő után. „A mi autónk nagyon eltér a Ferrariétól. Ők valamivel több leszorítóerővel mennek, ezért gyorsabbak a kanyarokban. Nekünk ott picivel nehezebb dolgunk van, de az egyenesekben időt nyerünk velük szemben. Fantasztikus verseny lesz, az biztos.”

A csapatfőnök egyébként megdicsérte Verstappent, kinek autójával voltak gondok pénteken, ami miatt értékes pályaidőt bukott. „Ez egy szép mentés volt tőle. A körszámot illetően hátrányban volt. Az egyenesbeli sebességünk jó, erős versenyautónk van, ezen a pályán pedig lehet előzni.”

Horner az eddigi tapasztalatok alapján arra alapoz, hogy ha használhatják majd a DRS-t, akkor mindenképpen próbálkozhatnak majd a Ferrari ellen. A vasárnapi viadal esetében azonban akár az időjárás is bekavarhat némileg, így a csapatoknak több ismeretlennel is számolniuk kell.

„Akár eshet is holnap, a kerékcserék pedig kulcsfontosságúak lesznek. Senki sem ment igazi hosszú etapot, ezért nem is tudjuk, milyen lesz a gumikopás.” A Ferrarinak annyi előnye van velük szemben, hogy két autóval védekezhetnek ellenük, bár ehhez persze a rajtnak is jól kell sikerülni.

A szakember végezetül még annyit tett hozzá, hogy megpróbálják minél hamarabb letudni legalább az egyik vörös autót, hogy elválaszthassák őket egymástól, és így több taktikai lehetőséget biztosítsanak maguknak a versenyre.

Verstappen nem tartja vészesnek harmadik helyét