Horner: Az Aston Martin „elég naiv”, ha szabályváltozásokra vár

Bahreinben az a tendencia rajzolódott ki, hogy az alacsony hasmagasságú autóval operáló csapatok – elsősorban az Aston Martin és a Mercedes – hátrébb estek a 2021-es erősorrendben a magasabb hasmagasságot használókhoz képest.

Az FIA biztonsági okokra hivatkozva igyekezett az idei évre csökkenteni az autók leszorítóerejét, ami jelentős mértékben érintette a padlólemezeket.

Mint arról korábban mi is írtunk, az Aston Martin csapatfőnöke, Otmar Szafnauer el szeretné érni az FIA-nál, hogy „igazságosabbá” tegyék azt, mennyire érintik az eltérő hasmagasság-koncepciót alkalmazó csapatokat az idei szabályváltozások.

Christian Horner – akinek csapata, a Red Bull a magasabb hasmagasságot használók közé tartozik – eléggé meglepődött Szafnauer javaslata hallatán.

„Mindössze egy versenyt láttunk eddig, amit ugye az alacsony hasmagasságot használó Mercedes nyert” – nyilatkozta Horner a Sky Sports F1-nek.

„A gumikkal legalább olyan jól bántak, ha nem jobban, mint mi. Ezen a pályán pedig szintén erősnek tűnnek.”

„De ha még el is tekintünk ettől, a szabályokat nem egyik napról a másikra vezették be tavaly, emellett szavazni is kellett róla.”

„Az Aston Martin vagy a Racing Point szavazata is kellett ahhoz, hogy az F1 Bizottsága és a Világtanács elfogadja a szabályváltozásokat.”

„Néhány éve volt az első szárnyakat érintő szabályváltozás, ami nagyon rosszul érintett minket. Bár ellene szavaztunk, tiszteletben kellett tartanunk a döntést.”

„Elég naiv gondolat azt feltételezni, hogy egy hosszú folyamat után majd egy futam alapján módosítani fogják a szabályokat. Nehezen értem az e mögött rejlő logikát.”

A Mercedest hátrányosan, míg a Red Bullt kedvezően érintő szabályváltozások egyelőre úgy tűnik, izgalmasabb csatát hoznak a 2021-es világbajnoki címért. Horner szerint az éllovas lassítása az F1 természetes velejárója.

„Ott volt a befújt diffúzor, a dupla-diffúzor, a flexibilis szárnyak, az F-csatorna, és az első szárnyak megváltoztatása – ezek a változtatások hozzátartoznak az F1 világához.

„A szabályok folyamatosan változnak, nekünk pedig alkalmazkodnunk kell ezekhez. Jövőre ismét új szabályok jönnek, amivel már régóta tisztában vagyunk. Az F1 már évek óta így működik” – fogalmazott Horner.

