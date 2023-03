Horner az Aston Martin dobogójáról: "Jó látni, hogy ilyen jól megy a régi autónk!"

A Red Bull számára álomszerűen kezdődött a Forma-1 2023-as idénye. Bár a rajtnál még Charles Leclerc el tudott húzni Sergio Perez mellett, az RB19 versenytempója olyan gyorsnak bizonyult, hogy simán megengedhették maguknak, hogy másodszorra is a lágy keveréket tegyék fel.

A csapatfőnök, Christian Horner így értékelt: „Az év első versenyén mindig van bennünk egy kis idegesség, mert először fut a két autó sokáig és bármi félresikerülhet. Fenomenális teljesítmény volt az egész csapattól a főhadiszálláson, hogy egy ilyen autóval láttak el minket.”

„Inkább a versenyre koncentráltunk, mint az időmérőre és ez kifizetődött, különösen a verseny közepén, mert többet tudtunk menni a lágyakon, a tavalyi idénynyitón szerzett nullához képest a mai 43 pont elég jó reakciónak tűnik.”

Miután az Aston Martin is dobogóra állt a Red Bulltól igazolt Dan Fallows nevét dicsérő AMR23-mal, azt is megkérdezték Hornertől, bánja-e, hogy elengedték: „Nem, mert szenzációs csapatunk van. Minden fejlődik, semmi sem marad ugyanolyan, eléggé hízelgő látni, hogy mennyire hasonlít az autójuk a miénkre, jó látni, hogy három is a dobogón állt belőle.”

„Ez mutatja meg minden csapatnak, hogy lehetséges minket utolérni. Nyilvánvaló, hogy remek munkát végeztek a télen és szokták mondani, hogy az utánozás a hízelgés legszebb formája, szóval jó látni, hogy a régi autónk ilyen jól megy!”

Russell mindeközben gyakorlatilag arra fogadott, hogy idén minden versenyt a Red Bull fog nyerni.