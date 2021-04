Horner arra sarkallja az FIA-t, hogy a jövőben is tartassák be keményen a szabályokat

A tavalyi szezon elejét a „rózsaszín Mercedes” és a körülötte kialakult kisebb botrány dominálta, hiszen az akkor még Racing Pointként futó mostani Aston Martin még szorosabbra fűzte együttműködését a Mercedesszel. Talán túl szorosra is.

Az eredmény egy olyan RP20-as versenyautó lett, amely komolyan hasonlított a 2019-ben bajnoki címeket nyerő W11-es Mercedesre, ez pedig a paddockban sok szereplőnek nem tetszett, miután kiderült, hogy a rózsaszín masinák bizony piszok gyorsak.

Ugyan a Racing Point lényegében sikeresen talált egy kiskaput a szabálykönyvben, végül mégis pénzbüntetést kaptak, valamint levontak tőlük 15 pontot, amiért a Mercedes fékhűtőit használták. Hiába azonban a büntetés, a csapat a szezon hátralévő részében is használhatta a kérdéses elemeket, az FIA pedig csak megrovásban részesített őket minden futam után.

Az egész huzavona összességében egy nagyobb vitát indított el arról, hogy mit lehet és mit nem lehet lemásolni egy másik csapatról, illetve, hogy mennyire szorosan dolgozhatnak össze egymással a partnercsapatok.

A szövetség ennek hozományaként aztán megígérte, hogy jobban odafigyel majd az alakulatok közötti esetleges együttműködésre, és a szabályok bizonyos pontjain is finomított. Horner most mégis arra kéri őket, hogy továbbra is tartsák rajta a szemüket a Forma–1-es istállókon a közelgő nagy szabályreformok előtt.

„Szerintem tavaly láttuk a regulák terén, hogy hol lehetnek a határok, hogy mi megvalósítható és mi nem, az FIA pedig nagyon is tisztában van és figyeli az eseményeket, de mivel ők irányítják ezt a sportágat, így meg kell bíznunk bennük, hogy a megfelelő módon teszik ezt.”

„Ott van persze a 2022-es kocsi témaköre, amely lényegében egy tiszta lapot jelent mindenkinek, az FIA-nak pedig nagyon résen kell lennie, hogy egyik csapat sem tesz szert mesterséges előnyre egy ügyfél- vagy partnercsapat révén.”

„A Red Bullnál mi ezt nagyon is komolyan vesszük, a Toro Rossóval, most pedig már az AlphaTaurival meglévő kapcsolatunk esetében pedig kínosan odafigyelünk arra, hogy miként működünk együtt, mert tiszteletben akarjuk tartani a szabályokat. Természetes, hogy megbízol a vezető testületben, hogy fenntartják a rendet és a reguláknak megfelelően cselekednek.”

