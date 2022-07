Horner: amit Wolff mond, az „teljes badarság”

Az elmúlt hét egyik fontos témájává vált a pattogással és delfinezéssel kapcsolatos technikai direktíva, valamint az ehhez kötődő hajlékony padlólemezek ügye. Most már tudjuk, hogy a pattogás ellen csak a Belga Nagydíjtól vezetnek majd be korlátozásokat, de ennek nem minden csapat örül.

Toto Wolff például elmondta, hogy ő jobban preferálta volna, ha az eredetileg tervezett Francia Nagydíjtól jön a direktíva. „Jó lett volna, ha azonnal bevezetik, mert ennek hatása lehet a teljesítményre. Most azonban kénytelen vagy ezt elfogadni” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak.

Korábban az osztrák pedig azt is elmondta, hogy szerinte egyes riválisok a hajlékony padlólemezekkel tesznek szert előnyre, és ő ezért tartaná annyira fontosnak a technikai direktíva mihamarabbi beiktatását.

Horner ugyanakkor kifejtette, hogy az FIA elsősorban a függőleges oszcilláció mértékét szeretné monitorozni, az ő autójuk pedig nem szenvedett különösebben ettől. „A technikai direktíva nyilván a pattogásra és delfinezésre koncentrál, mellyel néhányan komolyabban küszködnek.”

„Silverstone-ban láttuk, hogy egyetlen autónál sem olyan rossz a helyzet. A kérdés inkább az, hogy a résztvevők dolga biztosítani az autó biztonságát, vagy az FIA-nak kell-e betartatni, hogy minden biztonságosan működjön.”

Ami pedig Wolff megjegyzéseit illeti a hajlékony padlólemezek kapcsán, Horner határozottan cáfolt minden felvetést. „Az teljes badarság. Szerintem összekeverik itt a problémákat. Nem tudom, talán ő azokra az autókra utal, melyek körülöttük vannak. Fogalmam sincs, de én egyáltalán nem látok problémát vagy aggodalmat a mi padlólemezünkkel.”

A Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan hozzátette, hogy akárcsak a riválisoknak, úgy nekik is oda kell majd figyelniük az új direktívára. „Nem hinném, hogy elfuthatunk mellette, mert az túl naiv lenne a részünkről.”

„Új korlátozásokat fognak bevezetni. Még nem volt sok időnk arra, hogy megnézzük a legfrissebb adatokat, és összehasonlítsuk az FIA számaival. Először tehát erre kerül majd sor. Aztán majd kiderül, hatékonyabbak vagyunk-e, mint a többiek.”

A Red Bullnál tehát nem tartanak attól, hogy a Belgiumtól életbe lépő korlátozások túl nagy hatással lennének rájuk, Wolff viszont továbbra is úgy sejti, hogy a Red Bull és a Ferrari az a két csapat, amely leginkább kihasználja a túlságosan is hajló padló- és kopólemezeket, miközben ők papíron csak nyerhetnek azzal, ha az FIA erre a területre is lecsap.

Hogy végül kinek lesz igaza, az minden bizonnyal csak a szezon második felében derülhet majd ki.

