Horner: Albon profitálhat ebből a tesztből is

Sokáig arról lehetett hallani, hogy a Red Bull nem fog tudni tesztelni az Osztrák Nagydíj előtt, mivel a 2018-as autójukra nem támaszkodhattak a motorbeszállító váltásuk miatt.

A Red Bull a második filmes napját használta fel arra, hogy begyakorolják a koronavírus-járvány miatt bevezetett bokszutcai protokollokat, kerékcseréket, és természetesen arra, hogy Alex Albon is visszaszokjon a Forma-1-es autókhoz.

„Limitálva vagyunk a 100km-re, és csak a bemutatógumikon mehettünk, de ez is nagyszerű lehetőség arra, hogy a mérnökök ismét felgyorsuljanak, hogy láthassuk az autót ismét a pályán, és természetesen hogy a pilóta is újra megszokja a sebességet 3 hónap után” – nyilatkozta Horner a Red Bull által kiadott közleményben.

„Szerintem ez hasznos volt Alexnek is, hogy ismét autóba ülhetett, mert még mindig relatíve tapasztalatlan a Forma-1-ben, ezért abból a 100km-ből, még ha csak bemutatógumikon is volt, profitálhat majd.”

Horner elmondta azt is hogy a csapattagok biztonsága továbbra is felülír mindent az új intézkedéseknél is.

„Az biztos, hogy nagyon más, hogy mindenkit maszkban látsz, ezzel elveszik az, amikor le tudod olvasni az érzelmeket egy mérnök, vagy egy szerelő arcáról.”

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Pierre Wache, Chief Engineer of Performance Engineering Fotó készítője: Red Bull Content Pool

„De ez biztosan olyan dolog lesz, amihez hamar hozzászokunk majd. Fontos a csapatunk, és az F1 összes tagjának biztonságához, úgyhogy ez olyan fegyelmi kötelesség, amihez hamar hozzá fogunk szokni, és egyelőre az új normalitást fogja jelenteni.”

A Red Bullokon már ott voltak az F1 #WeRaceAsOne kezdeményezésének matricái is:

„Elképesztően pozitív az, hogy mindegyik csapat egységesen részt vesz ebben a kezdeményezésben a Forma-1 vezetésével, és az Aston Martin Red Bull Racing is teljes mértékben támogatja azt.”

