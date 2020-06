Horner: A Red Bullnak nincs mitől tartania a költségsapkával kapcsolatban

A Forma-1 a múlthéten fogadta el a sport történetének első költségsapkáját, amellyel a célja egy igazságosabb, és szorosabb világbajnoki küzdelem az FIA-nak, és a Liberty-nek.

Az eredetileg 175 millió dolláros költségsapkát további 30 millió dollárral csökkentették a koronavírus-járvány miatt, 2022-ben 140-re, a 2023-25 közötti időszakban pedig 135 millió dollárra fogják még csökkenteni azt.

A nagycsapatoknak jelentős elbocsájtásokat kell majd végrehajtania, hogy beférjenek a költségvetési limitbe, azonban Christian Horner szerint nem volt nekik sem volt nagyon más választásuk, fejtette ki az Autosport/Motorsport.com-nak adott interjújában.

„Szerintem azt kellett néznünk, ami az egész biznisz számára helyes volt, és néha a személyes érdekeidet felülírják a sport érdekei.”

„Én is megvizsgáltam egy külső szemszögből is a dolgokat, és hiszem, hogy jól fogunk kijönni ebből a helyzetből is. Mindegy, hogy milyenek a szabályok, az csak rajtunk múlik, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjunk hozzájuk, és versenyképesek legyünk.”

„Szerintem ebben sikeresek voltunk az elmúlt években is, és ezt a hozzáállásunkat az új technikai és pénzügyi szabályrendszer bevezetésekor is alkalmaznunk kell majd.”

A Ferrari legerősebb érve is az volt a költségvetési sapka további csökkentése ellen, hogy rengeteg munkatársukat kellene elbocsájtania, és Horner elismerte, várhatóak a Red Bullon belül is átcsoportosítások is egyéb technológiai projektekre.

„Elkerülhetetlenül lesz ennek egy hatása a csapatra, de vannak más projektjeink is, fejlett technológiával operálók, amelyeknek tevékenysége folyamatosan növekszik. A munkatársaink a legnagyobb értékeink, és igyekszünk minél több munkahelyet megtartani.”

Horner ugyanakkor elmondta, hogy a változások az F1 érdekeit szolgálják, még akkor is, ha a közeljövőben erős fejfájást fognak okozni a topcsapatoknak.

„Felügyeli majd a csapatok költekezését, de még ott van a nyereményalapnak az elosztása, amit meg kell oldanunk, de az általános költségeket nagy mértékben csökkentettük, és az ellenőrzésünk alatt vannak.”

„Az a terv az elkövetkező 5 évre nézve, hogy az F1-et jobb helyzetbe hozzuk a külső befektetők, szponzorok számára. Szerintem ez sikerrel hozzájárulhat a kisebb csapatok túléléséhez is, az új technikai szabályokkal pedig remélhetőleg szorosabb versenyzést látunk majd, ami a mi érdekünk is.”

