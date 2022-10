Horner: a Red Bull lépéseket fontolgat a riválisaik „becsületsértő” megjegyzései miatt

A 2022-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt került nyilvánosságra az AMuS és a Gazetta jóvoltából, hogy a Red Bull jelentősen átléphette a 2021-es költségsapkát, alig egy héttel azelőtt, hogy az FIA ismertette volna a csapatok 2021-es pénzügyi összesítését.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nyilvánosan a Red Bullt támadva, a Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies kicsit árnyaltabban reagált az ügyre, viszont mindketten szigorú fellépést követeltek az FIA-tól.

A riválisaik megjegyzései nem igazán tetszettek a Red Bullnak, és a Red Bull csapatfőnöke Christian Horner már jogi lépéseket fontolgat.

„Amennyiben nem vonják vissza ezeket a kijelentéseket, nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet, és megvizsgáljuk a jogi lehetőségeinket” – nyilatkozta a csapatfőnökök sajtótájékoztatóján Horner.

„Elfogadhatatlan megjegyzéseket tettek, amelyekkel a csapatunkat, a márkánkat, és az egész Forma-1-et becsmérelték.”

Hornert különösen zavarta, hogy a Mercedes és a Ferrari már kijelentő módban beszélt a szabályszegésükről miközben az FIA (március óta tartó) ellenőrzésének eredményeit még ők sem ismerik.

„Ez egy titkos beszámoló, amelynek részleteit csak a csapat és az FIA ismeri. Akkor mégis hogyan lennének tisztában a pénzügyi helyzetünk részleteivel? Honnan tudják, hogy egy csapat átlépte-e a költségsapkát vagy sem? Mi sem tudjuk, hogy átléptük-e a költségsapka plafonját, és nem is fogjuk megtudni a jövő hét közepéig.”

Horner egészen addig is elment, hogy kommentszekciókat megszégyenítő összeesküvés-elméletekről beszélt.

„Tényleg véletlen, hogy most, amikor Max először biztosíthatja be a világbajnoki címét, a költségsapkáról kell beszélnünk, nem pedig arról, hogy mennyire nagyszerű teljesítményt nyújtott idén? Szerintem csak próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy milyen munkát végeztek idén a pályán. Nagyon komolyan vesszük, hogy három évet is szóba hoztak. Ez nem csak az FIA problémája, a Red Bullé is” - mondta Horner, aki ismét kijelentette, hogy „100%-ban” bízik abban, hogy 2021-ben a költségsapka alatt maradtak, és ezt bizonyítani is tudják az FIA részéről felmerült kérdések után is.