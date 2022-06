Horner: a Mercedes tényező lehet Silverstone-ban

A brackley-i alakulat már korábban bejelentette, hogy fejlesztéseket szállít a Silverstone-ba, ugyanakkor több más istálló is ezen a hétvégén veti be legújabb frissítéseit.

A Mercedesnél abban bíznak, hogy a fejlesztések a brit pálya karakterisztikájával kombinálva előrelépést jelentenek számukra, különösen annak fényében, hogy ez a helyszín számukra is hazai pályának számít.

„Mindig izgalmas Silverstone-ban versenyezni, nekünk is ez a hazai versenyünk, tizenöt percre található a Milton Keynes-i bázisunk, így számunkra is fontos futam. Remélhetőleg kicsit jobban alakul a végeredmény, mint tavaly“ - mondta Christian Horner az F1 Nation podcastjében.

A Red Bull csapatfőnöke természetesen Lewis Hamilton és Max Verstappen 2021-es incidensére utalt, amikor a hétszeres világbajnok ütközött a hollanddal, ami végül Verstappen kiesését eredményezte.

Horner úgy véli, hogy a Mercedes bakui és kanadai teljesítménye azt mutatja, sikerült közelebb lépniük a Red Bullhoz és a Ferrarihoz, és a montréali futam hajrájában megmutatták, hogy képesek tartani a lépést az élcsapatokkal.

„A Mercedes tempója a kanadai versenyen kifejezetten versenyképesnek tűnt. Silverstone-ban ők is tényezők lehetnek a futamgyőzelemért folytatott csatában“ - fogalmazott Horner, aki a Ferrarival kapcsolatban is elmondta a véleményét.

„Tudjuk, hogy a Ferrari jól teljesít a nagy sebességű pályákon, ezt megmutatták Barcelonában is, így azzal számolunk, hogy Silverstone-ban is erősek lesznek. A bakui pálya inkább nekünk kedvezett, és ezt sikerült is győzelemre váltanunk“ - elemezte a brit.

Keszthelyi Vivien: Van esélyem a Forma-1-re

Az idei Le Mans-i 24 órás sem múlt el kicsúszások és komolyabb törések nélkül, most pedig mindegyiket megnézheted az alábbi videóban!