A Mercedes a hétvége favoritja, de ez nem meglepetés

A Red Bull Racing csapatfőnöke magabiztos a folytatást illetően, habár reálisan látja a dolgokat, de bízik abban, hogy csapatában megvan a potenciál ahhoz, hogy felvegyék a kesztyűt a Mercedesszel.

Horner egyébként említést tett Verstappenről és a nézők nélküli Silverstone-ról is beszámol.

Christian, hogyha még hosszabb időre lesz szüksége a csapatnak egy világbajnoki címre esélyes autó megépítéséhez, akkor nem tartasz attól, hogy egy olyan pilóta, mint Max Verstappen egyszer csak elveszíti a türelmét?

„Nézd, tudjuk, hogy a Mercedest kell legyőzni - nagyon versenyképesek és jelen pillanatban ők rendelkeznek a legjobb csomaggal. Nagyon magasra teszik a mércét, meg kell próbálnunk felvenni velük a versenyt.”

„Az egész csapat nagyon elszánt ezzel kapcsolatban, ez a Hondánál sincs másképp. Nyilvánvalóan Max is különleges ebből a szempontból. Nem mutatkozik könnyű feladatnak, a Forma-1 egyáltalán nem könnyű, mindenesetre bízok a csapatban.”

„Amilyen kapacitással és adottságokkal rendelkezünk, úgy gondolom, képesek leszünk felnőni a feladathoz és felvenni velük a versenyt. Egy remek autójuk van erre az évre, habár 2022-ben jönnek a szabályváltozások, de addig is sok lehetőségünk lesz a fejlődésre.”

Lewis egy rég nem látott előny birtokában egyértelmű favoritja a versenynek. Ki állíthatja meg őt? Képes lehet rá bárki, aki nem Mercedesben ül? És milyen Silverstone rajongók nélkül?

„Természetesen ő a favorit, egy egészen elképesztő szinten teljesít. Az autójuk mind motorikusan, mind pedig aerodinamikai szempontból a legteljesebb. A tél folyamán nagyot léptek előre. Szóval megnyerte ezt a futamot, hányszor is? Felidézni sem tudom, de egy jó néhány alkalommal, szóval mindenképpen a hétvége fő esélyese.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing on the grid

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images